Googel Pixel Fold 2 könnte den Tensor 3 überspringen

Die Welt der Foldables wird in diesem Jahr um einige Smart­phones reicher, darunter das Galaxy Z Fold 6, Xiaomi Mix Fold 4 und voraus­sicht­lich auch das Pixel Fold 2. Erste Gerüchte sagen dem Google-Newcomer einen größeren Arbeits­spei­cher und einen Prozes­sor­sprung voraus.

Mehr Arbeits­spei­cher und künst­liche Intel­ligenz

Im Gegen­satz zum Pixel 8a, Pixel 9 und Pixel 9 Pro ist über das kommende Handy im Buch­format bisher kaum etwas an die Öffent­lich­keit gedrungen. Android Autho­rity will nun jedoch über eine verläss­liche Quelle erfahren haben, dass Google das Pixel Fold 2 in den letzten Monaten intern getestet hat. Das Pixel Fold 2 soll leistungsstärker werden als das erste Pixel Fold (auf dem Bild)

Bild: Google

Beim erstem Pixel Fold stießen sowohl die breiten Ränder rund um das Innen­dis­play als auch der nicht mehr ganz taufri­sche Tensor-G2-Chip auf wenig Begeis­terung bei der poten­ziellen Käufer­schaft, bei seinem zweiten Falter will Google es offenbar besser machen.

Laut Tipp­geber soll der jüngste Prototyp des Fold 2 über einen 16 GB großen LPDDR5-Arbeits­spei­cher und einen 256 GB fassenden UFS-4.0-Flash-Spei­cher verfügen, was ein Upgrade zu den 12 GB RAM und dem UFS-3.1-Spei­cher des Vorgän­gers darstellt.

Die Erhö­hung des Arbeits­spei­chers macht durchaus Sinn, da Google Berichten zufolge plant, im Rahmen seines neuen KI-Assis­tenten namens „Pixie“ weitere KI-Funk­tionen auf dem Gerät einzu­führen .

Über­springt das Pixel Fold 2 den Tensor 3?

Frühere Proto­typen des Pixel Fold 2 waren mit dem Tensor-G3-Chip getestet worden, der auch im Pixel 8 und Pixel 8 Pro zum Einsatz kommt und den Code­namen „zuma“ trägt. Dem Android-Autho­rity-Infor­manten nach soll Google bei jüngeren Test­exem­plaren jedoch auf einen SoC mit namens „zumapro“ umge­stiegen sein, hinter dem sich angeb­lich der Tensor G4 verbirgt.

Demzu­folge könnte das neue Foldable den Tensor 3 links liegen lassen, um sich gleich den neuesten Prozessor einzu­ver­leiben, der angeb­lich über eine Mischung aus Arm-Cortex-X4-, A720- und A520-CPU-Kernen verfügt.

Start könnte sich verzö­gern

Das erste Pixel Fold wurde im Mai 2023 auf der Google I/O ange­kün­digt, was für die Präsen­tation des Nach­fol­gers die Google I/O 2024 nahe­legen würde. Ein direkter Wechsel zum kommenden Tensor 4 könnte für das Fold 2 jedoch eine verspä­tete Vorstel­lung bedeuten, da der Such­maschi­nen­riese neue Prozes­soren für gewöhn­lich auf seinem Hard­ware-Event im Herbst enthüllt.

Das Pixel Fold 2 soll sich den neuesten Infor­mationen nach auch erst am Anfang der Engi­nee­ring Vali­dation Test­phase (EVT) befinden, auf die der Design Vali­dation Test (DVT), der Produc­tion Vali­dation Test (PVT) und die Massen­pro­duk­tion folgen.

Ein Herbst-Launch gemeinsam mit dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro wäre für das Google Pixel Fold 2 also eher denkbar.

