Pixel Fold 2: So könnte Googles neuer Falter aussehen

Vom kommenden Google-Falter gibt es erste Render­bilder, die das Foldable in einem ganz neuen Design zeigen. Am stärksten könnte sich das Kame­ramodul auf der Rück­seite des Pixel Fold 2 verän­dern, das Bild­schirm-Layout scheint Google eben­falls zu über­arbeiten.

360-Grad-Video & 5K-CAD-basierte Rende­rings

Der viel zitierte und meist zuver­läs­sige Tipp­geber Steve H.McFly alias @OnLeaks auf X (ehemals Twitter) hat sich mal wieder an sein Grafik­tablett geschwungen und in Zusam­men­arbeit mit Smart­prix ein 360-Grad-Video und 5K-CAD-basierte Rende­rings vom Google Pixel Fold 2 veröf­fent­licht.

So könnte das Google Pixel Fold 2 aussehen

Renderbild: @OnLeaks / Smartprix Dem Design des Kame­ramo­duls seiner Smart­phones ist Google seit Jahren treu geblieben. So kamen die Stan­dard-Handys seit dem Pixel 6 im Jahr 2021 stets mit einer erha­benen hori­zon­talen Kame­raleiste, in der sich ein ovales Element mit den Objek­tiven befindet, auf den Markt. Bei seinem ersten Pixel Fold griff der Such­maschi­nen­riesen eben­falls auf das bewährte Format zurück.

Das soll sich nun offenbar ändern.

Neues Kamera-Design & größere Displays

Auf den Render­bil­dern präsen­tiert sich das Kame­raele­ment des Pixel Fold 2 als hervor­ste­hender recht­eckiger Block mit abge­run­deten Ecken, der auf der linken oberen Seite des matt­schwarzen Back­covers thront.

Einzig die pillen­för­migen Ausspa­rungen erin­nern an das frühere Kamera-Layout. Hier gibt es jedoch gleich zwei davon, die mit Sensoren und insge­samt drei Objek­tiven bestückt sind. Der LED-Blitz und das Mikrofon sitzen wieder mit im Modul.

Beim etwa 6,4 Zoll großen Front­dis­play fallen beson­ders die stark abge­run­deten Ecken auf, die sich optisch an das Design der rück­wär­tigen Kamera anpassen und dem Gerät einen gewissen 1950er-Jahre-Charme verleihen - man denke an die damals übli­chen Röhren­fern­seher mit dem fast ovalen Bild­schirm.

Ohne Ecka­brun­dungen würde die Bild­schirm­dia­gonale auf 6,6 Zoll anwachsen und somit deut­lich größer ausfallen als beim 5,8 Zoll messenden OLED-Screen des Vorgän­gers.

Oben im Front­dis­play können wir eine runde Ausspa­rung für die Selfie­kamera ausma­chen.

Die Bild­schirm­ränder scheinen sich gegen­über jenen des ersten Pixel Fold nicht wesent­lich zu verschlanken, was eben­falls für den Haupt­bild­schirm gilt, der beim Aufklappen des Foldables sichtbar wird.

Das innere Display soll 7,9 Zoll messen, unter Berück­sich­tigung der Ecken bewegt sich das Maß bei 8,1 Zoll. Auch hier soll es eine Selfiecam geben, die sich jedoch oben rechts unter dem Screen verbirgt.

Steve H.McFly alias @OnLeaks präsen­tiert auf X (ehemals Twitter) ein Render­bild vom Pixel Fold 2

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von X/Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Größer & schlanker als der Vorgänger

Im Video vom aufge­klappten Foldable werden am unteren Gerä­terahmen ein Mikrofon nebst USB-Typ-C-Anschluss, ein Laut­spre­cher­gitter und ein SIM-Karten­fach sichtbar. Der Ein-/Ausschalter und die Laut­stär­kewippe sitzen wie üblich unter­ein­ander an der rechten Seite.

Die Ober­seite beher­bergt ein zweites Laut­spre­cher­gitter sowie ein Anten­nen­band, die linke Seite des flachen Rahmens bleibt anschei­nend leer.

Im aufge­klappten Zustand soll das Handy etwa 155,2 mal 150,2 mal 5,27 mm messen, zuge­klappt etwa 155,2 mal 77,1 mal 10,54 mm. Somit wird das falt­bare Mobil­telefon deut­lich größer, aber auch schlanker als das erste Pixel Fold.

Ob das finale Pixel Fold 2 tatsäch­lich so aussehen wird wie auf den Entwürfen des Tipp­gebers, bleibt abzu­warten. Die Rende­rings machen uns auf jeden Fall neugierig.

Auf jüngst gele­akten Render­bil­dern vom Pixel 9 Pro, die eben­falls von @OnLeaks stammen, sieht das Kame­ramodul ganz anders aus. Google könnte somit erst­mals ein unter­schied­liches Design bei seinen Stan­dard-Handys und Foldables verwenden.

Voraus­sicht­liche Ausstat­tung

Den Antrieb soll ein Tensor-G4-SoC über­nehmen, der bisher noch in keinem anderen Pixel-Phone verbaut wurde, außerdem soll das Smart­phone mit einem bis zu 16 GB großen LPDDR5-Arbeits­spei­cher und 256 GB fassenden UFS-4.0-Flash-Spei­cher ausge­stattet sein. Werks­seitig soll das Gerät mit Android 14 laufen und wie die Pixel-8-Serie sieben Jahre lang Soft­ware-Updates erhalten.

Der Hersteller könnte sein neues Foldable auf der Google I/O 2024 vorstellen, die für den 27. Juni geplant ist.

Huawei hat sein schmu­ckes Clams­hell-Foldable namens Pocket 2 gerade erst vorge­stellt. Die Spezi­fika­tionen erfahren Sie in einem anderen Artikel.