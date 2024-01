Pixel 9 Pro: So soll das zukünftige Flaggschiff aussehen

Google wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres voraus­sicht­lich seine Pixel-9-Reihe vorstellen. Der Leaker Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks hat bereits jetzt zusammen mit MySmartPrice die ersten 5K-Rende­rings und ein 360-Grad-Video vom Pixel 9 Pro heraus­gebracht. Die Entwürfe enthüllen die Abmes­sungen und einige Desi­gnele­mente, die das künf­tige Top-Modell angeb­lich schmü­cken sollen.

Kame­rainsel im komplett neuen Design

Am deut­lichsten sticht das aktua­lisierte Kame­ramodul heraus, das sich nicht mehr wie bei der Pixel-6-, Pixel-7- oder Pixel-8-Serie als erho­bener Metall­streifen quer über die Rück­seite erstreckt. So könnte das Pixel 9 Pro aussehen

Bild: @OnLeaks / MySmartPrice

Statt­dessen soll dort künftig eine breite ovale Insel prangen, unter deren eben­falls ovaler Ausspa­rung die Objek­tive samt recht­eckigem Peri­skop-Tele­foto­sensor liegen. Zur Diskus­sion steht die Verwen­dung einer varia­blen Blende, die wir beispiels­weise vom Xiaomi 14 Pro kennen.

Außer­halb der Kame­raaus­spa­rung befindet sich der LED-Blitz nebst (vermut­lich) Tempe­ratur-Sensor. Die Selfie­kamera steckt in einem runden Punch-Hole im Display.

Verwir­rung über Display­größe

Als Größe für den Screen gibt @OnLeaks zunächst 6,5 Zoll an, was ange­sichts der Geräte-Abmes­sungen verwun­dert. In einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) von Austin Murphy (@AustinMurphy27) stellt sich jedoch heraus, dass der Leakster dabei von einer abge­run­deten Ecke zur anderen gemessen hat.

Über das volle Rechteck gepeilt dürfte es sich demnach eher um 6,7 oder 6,8 Zoll handeln.

Hand­liche Abmes­sungen und flacher Rahmen

Die Display­ränder scheinen erfreu­licher­weise weiter zu schrumpfen und rund um den Bild­schirm über die gleiche Breite zu verfügen.

Den Entwürfen nach befinden sich der Einschalt­knopf und die darun­ter­lie­gende Laut­stär­kewippe nach wie vor an der rechten Gerä­teseite. Bis auf die Anten­nen­aus­spa­rungen im flachen Rahmen bleibt die linke Seite leer. An der Unter­seite können wir den SIM-Karten­slot, einen USB-Typ-C-Anschluss und ein Laut­spre­cher­gitter ausma­chen. Die Ober­seite des Smart­phones beher­bergt eine mmWave-Anten­nen­abde­ckung und ein Mikrofon. Mit 162,7 mal 76,6 mal 8,5 mm könnte das Pixel 9 Pro ange­sichts seiner geschätzten Display­größe recht hand­lich ausfallen, ledig­lich am Kame­rabu­ckel soll sich die Dicke auf 12,0 mm erhöhen.

Wie authen­tisch die Bilder sind, steht momentan natür­lich noch in den Sternen. Bei früheren Rende­rings, beispiels­weise vom Pixel 8 Pro, erwies sich Hemmer­stoffer jedoch oft als verblüf­fend treff­sicher.

YouTube-Video: Voraus­sicht­liches Design des Pixel 9 Pro in der 3D-Ansicht

