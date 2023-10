Google Pixel 8a: So soll das Mittelklasse-Handy aussehen

Gerade erst hat Google seine Flagg­schiffe Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorge­stellt, schon tauchen Render­bilder und ein 360°-Video vom Spar­modell Pixel 8a auf, was die Fort­füh­rung der a-Serie entgegen früherer Gerüchte bestä­tigt. Die Entwürfe stammen zwar nicht von Google selbst, aber von keinem Gerin­geren als dem zuver­läs­sigen Tipp­geber Steve H.McFly (@OnLeaks), der sie auf X (ehemals Twitter) gepostet und in Zusam­men­arbeit mit Smart­prix veröf­fent­licht hat. Renderbild vom Google Pixel 8a

Bild: @OnLeaks / @Smartprix

Mehr Hand­schmeichler als das Google Pixel 7a

Optisch weicht das Pixel 8a in einigen Punkten vom Vorgänger ab. Die Rende­rings zeigen das Smart­phone in einem zarten Roséton mit stark abge­run­deten Rändern, die im Kontrast zum eher kantigen Design des Pixel 7a stehen und sich eher am Pixel 8 und Pixel 8 Pro orien­tieren.

Die schwarze Umran­dung des 6,1-Zoll-Displays scheint dünner geworden zu sein, wirkt jedoch immer noch breiter als jene der Top-Modelle. Unter dem Screen zeigt das Pixel 8a ein kleines Kinn, eine Selfie­kamera verbirgt sich in einem mittig posi­tio­nierten Punch-Hole am oberen Bild­schirm­rand. Zu den Seiten hin wölbt sich der Screen leicht in Rich­tung Rahmen, der im Gegen­satz zur matt gestal­teten Rück­seite im Farbton des Gehäuses schil­lert.

Gehäuse ist leicht geschrumpft

Am linken und rechten Gehäu­serand sind Ausspa­rungen für die Mobil­funk­anten­nen­bänder sichtbar. Auf der Unter­seite sitzt ein USB-Typ-C-Anschluss inmitten zweier Laut­spre­cher­gitter, an der Ober­kante ist eine Lücke auszu­machen, unter der sich vermut­lich die Ultra-Breit­band-Antenne befindet. So soll das Google Pixel 8a aussehen

Bild: @OnLeaks / @Smartprix Den Power-Button und die Laut­stär­kewippe posi­tio­niert Google an der rechten Gerä­teseite, den Einschub für die SIM-Karte entde­cken wir links. Die Rück­seite beher­bergt das erha­bene, breite Kame­ramodul, das jenem des Pixel 7a nahezu iden­tisch ist. Es bleibt bei der ovalen Ausspa­rungen für zwei Kame­raob­jek­tive und einem rechts ange­sie­delten LED-Blitz.

Im Vergleich zum Vorgänger schrumpft das Pixel 8a von 152,4 x 72,9 x 9,0 mm auf 152,1 x 72,6 x 8,9 mm.

Was wir sonst noch über das Pixel 8a wissen

Das Pixel 8a ist bereits im August in einer Liste auf der Geek­bench-Website aufge­taucht, in der es den Code­namen "Akita" trug. Die Eintra­gung beschei­nigte dem Handy eine unter­tak­tete Version des Tensor-G3-Chip­satzes in Kombi­nation mit einer Mali-G715-GPU und 8 GB RAM. Nicht anders zu erwarten soll das Pixel 8a mit Android 14 vom Band rollen.

Im Geek­bench-Single-Core-Test erreichte das Smart­phone 1.218 Punkte, im Multi-Core-Test schnitt es mit 3.175 Punkten ab.

Gerüchte besagen, dass Google beim Pixel 8a die Kamera-Hard­ware des Pixel 7a beibe­halten könnte, die Soft­ware jedoch weiter opti­mieren will.

Zum Start des Pixel 8a gibt es noch keine Infor­mationen. Da der Vorreiter erst im Mai vorge­stellt wurde, müssen wir sicher noch einige Monate auf den Newcomer warten.

Vor kurzem hat Google das nächste Feature Drop veröf­fent­licht. Damit gibt es unter anderem eine neue Kamera-Ober­fläche für Google-Handys.