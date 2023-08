Google Pixel 8 (Pro): Offizielle Vorstellung am 4. Oktober

In etwas mehr als einen Monat präsen­tiert Google sein Smart­phone-Duo Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Eine Pixel Watch 2 bahnt sich eben­falls an. Mit einem Teaser-Video macht sich Google über das iPhone lustig.

Der 4. Oktober steht ganz im Zeichen des digi­talen Bild­punktes, denn an diesem Tag wird das Google Pixel 8 vorge­stellt. Aktuell verschickt der Such­maschi­nen­kon­zern Einla­dungen mit diesem Datum. Neben den Smart­phones Pixel 8 und Pixel 8 Pro dürfte auch das Wearable Pixel Watch 2 die Bühne betreten. Ein Teaser-Video des Pixel 8 hat Google bereits veröf­fent­licht. In diesem gibt es Seiten­hiebe auf das iPhone 15, das am 12. September präsen­tiert wird. Dass das Pixel-8-Duo markt­reif ist, beschei­nigt wiederum die Zerti­fizie­rung der Zulas­sungs­behörde FCC.

Pixel 8: Google reagiert auf Apple

Das Pixel-Event naht

Marques Brownlee / Google Die Pixel-Smart­phones aus dem Hause Google erfreuen sich immer größerer Beliebt­heit. Gerät, Betriebs­system und mitt­ler­weile auch der Chip­satz (in Koope­ration mit Samsung) werden selbst konstru­iert, damit die einzelnen Kompo­nenten möglichst effektiv zusam­men­spielen. Diese Heran­gehens­weise erin­nert stark an Apple. Inso­fern ist es wenig verwun­der­lich, dass Google das Pixel 8 gegen das iPhone 15 posi­tio­niert. YouTube-Influ­encer Marques Brownlee zeigt auf Twitter (X) die Einla­dung der Firma für den 4. Oktober.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Pixel 8 erhält wich­tige Zerti­fizie­rung

Zuschauer vor Ort und höchst­wahr­schein­lich auch daheim via Live­stream werden an diesem Tag die neuesten Krea­tionen der Alphabet-Tochter erleben. Dazu zählen Pixel 8, Pixel 8 Pro , Pixel Watch 2 und womög­lich neue Pixel Buds. Google stimmt mit einem Teaser-Video auf seine neuen Handys ein.Es treffen sich das Pixel 8 und ein iPhone mit einer Gurken­maske in einer Sauna. Das iPhone ist depri­miert, weil es immer, wenn es sich umblickt, Mobil­tele­fone sieht, die Dinge können, die es nicht kann. Als Beispiele werden das Schärfen alter Fotos, das Beant­worten unbe­kannter Anrufe via KI und die Live-Über­set­zung von Mittei­lungen genannt.

Um ein Smart­phone auf den Markt zu bringen, sind diverse Zerti­fizie­rungen unum­gäng­lich. Beson­ders wichtig in den USA ist die Geneh­migung der Kommu­nika­tions­behörde FCC. Android Central berichtet, dass das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro dieses wich­tige Zerti­fikat erhalten haben. Dadurch wurde auch bekannt, dass das Pixel 8 Pro mit einem Ultrab­reit­band-Funk aufwartet. Ein Verzicht darauf wäre ein Rück­schritt gewesen, da bereits das Pixel 7 Pro diese Feature bietet. Beide Pixel-8-Modelle haben Wi-Fi 6E und 5G im Sub-6-GHz-Bereich sowie Milli­meter­wellen-Bereich an Bord. Die Pixel Watch 2 war eben­falls bei der FCC.

Ein Live-Foto des Pixel 8 Pro sickerte gestern durch.