Google zeigt Pixel 8 (Pro) im Video

Google geht mit zwei Videos an den Start, die die Pixel-8-Serie und weitere Hard­ware zeigen. Das Event startet am 4. Oktober.

Nun macht es Google wieder. Nach der Veröf­fent­lichung von Bild­mate­rial über den Pixel Simu­lator folgt jetzt weiteres offi­zielles Bild­mate­rial via Video. Dazu bedient sich der Such­maschi­nen­kon­zern seines "Made by Google"-Kanals über die Platt­form YouTube und nennt den Content "Sneak Peak at Google Pixel 8 & Pixel 8 Pro".

Die Keynote wird am 4. Oktober statt­finden. Der Termin ist auch Bestand­teil eines weiteren Videos, in dem nochmal die Pixel-8-Serie gezeigt wird, aber auch eine Smart­watch zu sehen ist. Vermut­lich handelt es sich dabei um den Nach­folger der Pixel Watch.

Google zeigt Pixel-8-Serie

Offizielle Bilder von Pixel 8 Pro (l.) und Pixel 8

Bild: Google via YouTube "Made by Google", Screenshot: teltarif.de

Schaut man sich die Formate von Pixel 8 und Pixel 8 Pro im Video an, werden damit einige voran­gegan­gene Leaks zu den kommenden Flagg­schiffen bestä­tigt. Google bleibt beim breiten Kame­rastreifen auf der Gehäu­serück­seite, lässt die Linsen beim Pixel 8 Pro aber im Gegen­satz zum Pixel 7 Pro in einem großen Bull­auge statt in zweien verschmelzen. Das Gehäu­sede­sign der neuen Serie wirkt insge­samt weicher - runder -, wenn man es so ausdrü­cken möchte. Gänz­lich von vorne sind die beiden Modelle nicht zu sehen. Google soll beim Pixel 8 Pro im Vergleich mit dem Vorgänger aber keine abge­run­deten Display­seiten mehr vorge­nommen haben.

Das Pixel 8 Pro wird wieder größer sein als das Pixel 8. Denkbar ist, dass das Display des Pixel 8 Pro wieder 6,7 Zoll groß ist. Eine Diago­nale von 6,3 Zoll beim Pixel 8 erscheint ange­sichts des Mate­rials mutmaß­lich als realis­tisch. Inter­essant: Es wird der Hinweis gegeben, dass die Vorbe­stel­ler­phase direkt am 4. Oktober einge­läutet werden soll. Googles Sneak-Peak-Video haben wir Ihnen nach­fol­gend verlinkt.

Noch ein Video

Wie eingangs erwähnt hat Google ein weiteres Video über den Made-by-Google-Kanal hoch­geladen. Ange­teasert werden erneut die Modelle der Pixel-8-Serie. Daneben sind noch zwei weitere Gerät­schaften zu sehen. Zunächst wird kurz eine smarte Uhr einge­blendet, bei der es sich um den Nach­folger der Pixel Watch - Googles erster Smart­watch - handeln könnte. Außerdem werden Audio­lie­feranten gezeigt, wobei es sich um neue Buds handeln dürfte. Das Video haben wir Ihnen nach­fol­gend verlinkt.

