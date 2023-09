Google Pixel 8 (Pro): Leak verspricht 7 Jahre Updates

Google will die Nach­folger des Pixel 7 und Pixel 7 Pro am 4. Oktober offi­ziell vorstellen. Schon jetzt gelangen konti­nuier­lich neue Daten vom Pixel 8 und Pixel 8 Pro an die Öffent­lich­keit.

7 Jahre Betriebs­system- und Sicher­heits-Updates

Das neueste Leak stammt von Kamila Wojciechowska (bei X @Za_Raczke), die sich in den vergan­genen Wochen durch zahl­reiche Infor­mationen über die Google-Devices hervor­getan hat. Auf X (ehemals Twitter) sagt sie den Neulingen sieben Jahre Betriebs­system- und Sicher­heits-Updates voraus, räumt aller­dings ein, dass das nicht zwin­gend sieben neue Android-Versionen bedeuten muss. So sollen das Pixel 8 Pro und Pixel 8 laut Promo-Video aussehen

Bild: Google / YouTube / Notebookcheck Nichts­des­totrotz werden Nutzer, die ihr Pixel 8 oder Pixel 8 Pro so lange behalten wollen, dementspre­chend kein Sicher­heits­risiko eingehen. Bisher hat Google seine Smart­phones ledig­lich fünf Jahre lang mit Updates versorgt.

Daten­tabelle enthüllt weitere Infor­mationen

In Zusam­men­arbeit mit 91mobiles teilt die Tipp­geberin weitere Infor­mationen, darunter die folgende Tabelle mit den Specs der Newcomer. Daten des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Weiteres zur Ausstat­tung

Beim Pixel 8 schrumpft die Display­größe im Vergleich zum 6,3-Zoll-Screen des Vorgän­gers etwas, dafür erhalten beide neuen Google-Phones deut­lich hellere Bild­schirme, auch steigt die inzwi­schen adap­tive Bild­wie­der­hol­fre­quenz beim Pixel 8 auf maximal 120 Hz, während sich Nutzer des Pixel 7 noch mit 90 Hz zufrie­den­geben mussten.

Die Wider­stands­fähig­keit des Pixel 8 Pro erhöht sich mit dem neuen Corning Gorilla Glass Victus 2.

Das Pixel 8 wird in den Farb­tönen Obsi­dian, Hasel und Rose erscheinen, während sich das Pixel 8 Pro wahl­weise in Obsi­dian, Porce­lain oder Bay kleidet.

Mit 187 Gramm fällt das Pixel 8 deut­lich leichter aus als das Pixel 8 Pro, das wahr­schein­lich mit 213 Gramm auf die Waage drückt.

Die Kame­raspe­zifi­kationen der neuen Handys lesen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich wie jene der Vorgänger, aller­dings soll Google die Kamera um Features wie Astro­foto­grafie, Real Tone und Super-Reso­lution-Zoom ergänzen. Zudem soll es die Möglich­keit geben, Gesichter in einem Bild über einen Magic Editor auszu­tau­schen.

Für gute Videos bei schlechten Licht­ver­hält­nissen sollen die Funk­tionen "Video Boost" und "Night Sight" sorgen, ein Audio Erazer ist für die Reduk­tion von Hinter­grund­geräu­schen zuständig.

Vorab hatte 91mobiles bereits ein Promo-Video veröf­fent­licht , das vor allen Dingen die Kame­raqua­litäten des Pixel 8 und 8 Pro beleuchtet. Dieses wurde von Note­book­check in einem YouTube-Video aufge­griffen.

