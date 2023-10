Google Pixel 8 (Pro): Promo-Videos zeigen Kamerafunktionen

Kurz vor dem offi­ziellen Launch des Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro tauchten bereits erste Promo-Videos von den Neulingen im Netz auf, die Kamera-Spezi­fika­tionen sowie den sicheren Umstieg von einem anderen Handy auf ein Pixel-Phone zeigen.

Am Mitt­woch, dem 4. Oktober um 16:00 Uhr mittel­euro­päi­scher Zeit, will Google die neuen Flagg­schiffe auf seinem "Made by Google"-Event in einem Live­stream vorstellen. Wenige Tage vor der Veran­stal­tung veröf­fent­licht der Tipp­geber Arsène Lupin (@MysteryLupin) bereits einige Werbe­videos vom Pixel 8 (Pro) auf X (ehemals Twitter). Zuvor hatte es schon Hinweise auf 7 Jahre Updates gegeben.

Kame­rafunk­tionen des Google Pixel 8

So soll das Google Pixel 8 Pro aussehen

Bild: Arsène Lupin (@MysteryLupin) / X (ehemals Twitter)

Eines der Videos präsen­tiert die Kamera-Funk­tionen des Google Pixel 8. Hierzu gehört das Tool "Best Take", mit dem die Knipse gleich eine ganze Bilder­serie von einem Motiv aufnimmt, aus der sich der Nutzer die besten Gesichts­aus­drücke heraus­fischen und diese mit den weniger anspre­chenden austau­schen kann, sodass am Ende das perfekte Grup­pen­bild oder Porträt entsteht.

Das Teaser-Video zeigt außerdem, wie der "Audio Magic Eraser" störende Hinter­grund­geräu­sche aus den Filmen entfernt und gibt kurze Einblicke in die Astro­foto­grafie und in den Makro­fokus. Am Ende wird noch der „Safety Check“ einge­blendet, der laut eines voran­gegan­genen Leaks auch auf der Google Pixel Watch 2 zu finden sein soll.

Pixel 8 Pro mit "Video Boost" und "Night Sight Video"

Dieselben Kamera-Features finden wir im Promo-Clip des Pixel 8 Pro, aller­dings verfügt dieses zusätz­lich über einen soge­nannten "Video Boost", der die Hellig­keit, den Kontrast und den Dyna­mik­umfang von Videos auto­matisch verbes­sert sowie über "Night Sight Video" für Aufnahmen in dunkler Umge­bung.

Umstieg auf ein Pixel 8 (Pro)

Wer nun über­legt, vom Mobil­telefon eines anderen Herstel­lers auf eines der neuen Pixel-Handys umzu­steigen, bekommt im dritten Video eine Über­sicht über die Daten, die sicher vom iPhone oder Android-Smart­phone auf das Pixel 8 oder Pixel 8 Pro trans­feriert werden können. Hierzu gehören die eigenen Apps, Kontakte, Fotos, Musik, Videos, der WhatsApp-Nach­rich­ten­ver­lauf sowie iMessages oder SMS.

Das Video greift auch noch mal die AI-Funk­tionen der Kamera auf und erläu­tert, dass sich Bilder, die mit anderen Geräten aufge­nommen wurden, über Google Fotos nach­bear­beiten lassen, ein magi­scher Radierer störende Objekte aus den Fotos entfernt und sich der Hautton mit einem Tool namens "Real Tone" möglichst natür­lich darstellen lässt.

