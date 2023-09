Google: Pixel-8-Serie wohl merklich teurer

Es tauchten Preise von heiß erwar­teten kommenden Mobil­tele­fonen, darunter Pixel 8 und Honor Magic V2, auf. Außerdem sickerten die Anschaf­fungs­kosten der Samsung-Tablets Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Tab S9 FE+ durch. Für die Google-Smart­phones wird ein gewal­tiger Aufpreis prognos­tiziert. Bis zu 30 Prozent teurer soll das Pixel 8 werden, bis zu 32 Prozent teurer das Pixel 8 Pro.

Honor lässt hingegen durch­bli­cken, dass die Nutzer beim Magic V2 mit keinem gestie­genen Kosten­faktor rechnen müssen. Das Galaxy Tab S9 FE startet wohl ab 549,99 Euro.

Google Pixel 8 (Pro) wohl teurer

Das Pixel 8 wird wohl viel teurer als das Pixel 7 (Foto)

Bild: Google

In genau einem Monat wird Google sein neuestes Smart­phone-Duo in Form von Pixel 8 und Pixel 8 Pro enthüllen. Eine indi­sche Technik-Webseite will von einem Bran­chen­insider die Euro­preise der bevor­ste­henden High-End-Handys erfahren haben. Sollten diese zutreffen, müssen euro­päi­sche Anwender deut­lich tiefer in die Tasche greifen. Mit einem Aufschlag von bis zu einem Drittel im Vergleich zur Vorgän­ger­gene­ration könnten Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf den Markt kommen. Wir listen nun die angeb­lichen Anschaf­fungs­kosten des Pixel 8 und die UVP des Pixel 7 auf:

Pixel 8 mit 128 GB / 845,82 Euro

Pixel 8 mit 256 GB / 918,43 Euro

Pixel 7 mit 128 GB / 649 Euro

Pixel 7 mit 256 GB / 749 Euro

Pixel 8 Pro mit 128 GB / 1195,53 Euro

Pixel 8 Pro mit 256 GB / 1267,35 Euro

Pixel 8 Pro mit 512 GB / 1413,72 Euro

Pixel 7 Pro mit 128 GB / 899 Euro

Pixel 7 Pro mit 256 GB / 999 Euro

So teuer werden Magic V2 und Galaxy Tab S9 FE

The Tech Outlook erfuhr die Summen inklu­sive 23 Prozent Mehr­wert­steuer. Daraus berech­nete der Inter­net­auf­tritt die Kosten ohne Steuern. Wir haben schließ­lich zu den steu­erfreien Ausgangs­preisen die 19 Prozent Mehr­wert­steuer aus unseren Gefilden addiert. Dabei kamen wir auf die in der Liste aufge­führten Preise. Höchst­wahr­schein­lich gäbe es eine Rundung bei den finalen Kosten.

Die Preis­schraube muss sich nicht zwangs­weise immer nach oben drehen. Zumin­dest macht George Zhao, CEO von Honor, auf der IFA (via GSMArena) Hoff­nung. Zwar drückte er sich davor, eine UVP für das auch bei uns erschei­nende Magic V2 zu nennen, aller­dings verriet er eine Tendenz. Man werde sich am Kosten­faktor des Magic Vs orien­tieren. In Europa erschien das Magic Vs für, im Vergleich zu Wett­bewer­bern wie Samsung und Google, humanen 1599 Euro. Da das Honor-Foldable teils deut­lich bessere Ausstat­tungs­merk­male als das Galaxy Z Fold 5 und das Pixel Fold hat, wäre das eine Kampf­ansage.

Wird es beim Galaxy Tab S9 FE im Vergleich zum Galaxy Tab S7 FE eine Preis­erhö­hung geben? Diese Frage hängt vom Blick­punk ab. Laut SamInsider kostet das Galaxy Tab S9 FE wie sein Vorgänger 549,99 Euro, jedoch wurde das Display von 12,4 Zoll auf 11 Zoll verklei­nert. Wer eine Anzeige mit 12,4 Zoll haben möchte, muss zum 749,99 Euro kostenden Galaxy Tab S9 FE+ greifen. Die Preise verstehen sich für die jewei­lige WLAN-Vari­ante mit 128 GB. Das Stan­dard­modell hat 6 GB, die Plus-Ausgabe 8 GB RAM.

