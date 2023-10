Google Pixel 8 (Pro): eSIM lässt sich transferieren

Das ab heute erhält­liche Google-Smart­phone Pixel 8 (Pro) wartet mit einem eSIM-Transfer und einer eSIM-Konver­tie­rung auf. Anwender haben diese Features bei der Erst­ein­rich­tung entdeckt. Wer eine eSIM nutzt, kann das Profil also nahtlos auf die neuen Handys Pixel 8 und Pixel 8 Pro über­tragen. Alter­nativ ist es möglich, eine physi­sche SIM-Karte in ein eSIM-Profil zu verwan­deln. Zugleich wird das Profil vom alten Mobil­telefon entfernt respek­tive die SIM-Karte deak­tiviert. Während diese Features positiv stimmen, zeigt sich die GPU des Pixel 8 (Pro) in Bench­marks nicht allzu flott.

Pixel 8 mit fort­schritt­lichen eSIM-Features

Die SIM-Karte wird zur eSIM

Bild: Mishaal Rahman

Die fest einge­baute SIM-Karte ist eine zukunfts­wei­sende Errun­gen­schaft, bislang hapert es aber noch am Bedien­kom­fort. Google hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man die eSIM-Über­tra­gung verein­facht respek­tive unkom­pli­ziert eine Konver­tie­rung durch­führt. Durch Android Autho­rity wurden wir auf einen Beitrag von Mishaal Rahman aufmerksam. Der Jour­nalist bekam einen Screen­shot zuge­spielt. Auf dem Bild­schirm­foto ist zu sehen, wie ein Anwender seine eSIM des Pixel 7 Pro auf ein Pixel 8 Pro über­trägt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

eSIM-Profil auf Pixel 8 verschieben

Bild: Mishaal Rahman / winner00

Pixel 8 hinkt bei der Grafik­berech­nung hinterher

Schon bei der Erst­ein­rich­tung der achten Pixel-Smart­phone-Gene­ration wird diese Möglich­keit ange­boten. Der User nutzte ein eSIM-Profil von T-Mobile. Rahman selbst demons­triert in einem anderen Tweet die Methode zum Konver­tieren einer Nano-SIM-Karte zu einer eSIM. Google weist darauf hin, dass nach der Prozedur die physi­sche SIM-Karte dauer­haft deak­tiviert wird. Nicht alle Handys und Netze funk­tio­nieren mit den Maßnahmen. Hier­zulande sei zumin­dest die Deut­sche Telekom kompa­tibel.

Tensor-G3-Benchmark

Bild: Golden Reviewer Bei beson­ders anspruchs­vollen Mobile-Games könnten das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro ins Schwitzen kommen. Die GPU des SoC Tensor G3 ist laut Bench­marks (via GSMArena) nur ein wenig schneller als jene des Tensor G2. Vermut­lich kommt die Grafik­ein­heit Mali-G715 MP7 anstatt der Mali-G710 MC7 zum Einsatz.

Im 3D Mark Wild­life Extreme gibt es eine Stei­gerung um circa 30 Prozent. Bei GFXBench wird ein Plus zwischen zehn und 25 Prozent proto­kol­liert. Selbst die GPU Adreno 730 des Snap­dragon 8 Gen 1 ist deut­lich schneller. Immerhin verbraucht der Pixel-8-Grafik­chip dafür auch weniger Strom.

Kürz­lich haben wir das mögliche Design des Pixel 8a präsen­tiert.