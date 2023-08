Aktion im Google Store: Pixel-Modelle mit Gratis-Buds

Google offe­riert in seinem Store das Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a und Pixel Tablet aktuell im Bündel mit kosten­losen Pixel Buds Pro. Die Premium-Kopf­hörer haben eine UVP von 229 Euro. Falls Sie Inter­esse an dem kabel­losen Zubehör haben und ohnehin ein neues Smart­phone möchten, könnte sich ein Blick lohnen.

Wir haben die drei Smart­phones und den Flach­rechner des Such­maschi­nen­kon­zerns einem Preis­ver­gleich unter­zogen, selbst­redend unter Berück­sich­tigung der Drein­gabe. Unser Schnäpp­chen-Check offen­bart, was die Deals taugen.

Details zur Aktion

Pixel 7a und andere Google-Handys gibt es rabattiert mit kostenlosen Kopfhörern

Bild: Google

Ab heute bis einschließ­lich den 4. September 2023 lockt der Google Store in zwei­erlei Hinsicht. Das Pixel 7 rabat­tiert der Online­shop je nach Spei­cher­aus­füh­rung um bis zu 50 Euro, beim Pixel 7 Pro sollen es sogar maximal 100 Euro sein. Die Rabatte sind nicht direkt auf der Produkt­seite erkennbar, sondern erst, wenn die kosten­losen Pixel Buds Pro beim Kauf­vor­gang ausge­wählt wurden. Diese lassen sich in jedweder Farb­vari­ante, also Holz­kohle, Nebel, Koralle und Zitro­nen­gras dazu bestellen. Google nennt eine UVP in Höhe von 229 Euro für seine Kopf­hörer. Im Preis­ver­gleich fanden wir das Produkt aber schon für 164,29 Euro bei Galaxus und Kauf­land. Beispiel der Google-Aktion

Bild: Google Wollen Sie das Pixel 7, fallen im Google Store 599 Euro an. Elec­tro­nics verkauft das Handy schon für 518,85 Euro. Das bedeutet zwar zunächst einen Aufpreis von 80,15 Euro im Hersteller-Shop, kalku­liert man die Pixel Buds Pro mit ein, ergibt sich aber eine Ersparnis von 84,14 Euro im Vergleich zum Einzel­kauf. Die Platt­form asgoo­dasnew offe­riert ein neues Pixel 7 Pro zum Preis von 723,90 Euro. Im Google Store werden 799 Euro verlangt. Beim Hersteller werden also 75,10 Euro mehr für das Smart­phone an sich fällig. Dank der kosten­losen Kopf­hörer sparen Sie im Endef­fekt jedoch 89,19 Euro.

Aktion im Google Store: Pixel 7a und Pixel Tablet

Widmen wir uns nun dem Pixel 7a, dem aktuell güns­tigsten Google-Smart­phone. Rabat­tiert werden im Store 509 Euro aufge­rufen. Clever­tronic unter­bietet mit 464,89 Euro. Das Handy an sich wäre also über den Hersteller-Shop 44,11 Euro teurer. Die Kopf­hörer-Kampagne sorgt aller­dings für eine Ersparnis von 84,14 Euro. Das beste Angebot ist jedoch das Bündel bestehend aus Pixel Tablet und Pixel Buds Pro. Hierfür möchte Google 679 Euro haben. Mit 673,90 Euro ist asgoo­dasnew mit einem neuen Pixel Tablet nur 5,10 Euro güns­tiger und legt keine Kopf­hörer bei. Alle Ange­bote verstehen sich inklu­sive Versand­kosten und beziehen sich auf die kleinsten Spei­cher­aus­füh­rungen.

Indes gibt es Gerüchte um den Verzicht auf Nano-SIM beim Pixel 8 (Pro).