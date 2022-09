Aktion: Gratis Chromebook zum Pixel 6 (Pro)

Käufer des Pixel 6 oder Pixel 6 Pro erhalten im Rahmen einer Aktion das Lenovo IdeaPad Duet Chrome­book gratis dazu. Somit gibt es ein Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus High-End-Smart­phone, Tablet und Netbook zum Vorzugs­preis. Das geschenkte Conver­tible hat eine UVP in Höhe von 329 Euro. Bis zum 14. September 2022 läuft die Kampagne bei teil­neh­menden Händ­lern. Über­raschen­der­weise zählt Googles eigener Online­shop nicht zu den Koope­rati­ons­part­nern. Wir haben den aktu­ellen Markt­preis von Pixel 6 (Pro) und des IdeaPad Duet Chrome­book erör­tert.

Google zeigt sich zum Herbst­beginn spen­dabel

Pixel 6 (Pro) kaufen und Chromebook geschenkt bekommen

Google, Lenovo

Zumin­dest meteo­rolo­gisch hat sich der Sommer gestern verab­schiedet. Heiß geht es aber nicht nur teil­weise noch bei den Tempe­raturen her, sondern auch auf dem Schnäpp­chen-Markt. Die Webseite promo-rewards initi­iert für Google eine Kampagne rund um das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro. Von heute bis zum 14. September 2022 erhält der Käufer eines dieser Smart­phones das Conver­tible Lenovo IdeaPad Duet Chrome­book gratis oben­drauf. Es handelt sich um ein 10,1-Zoll-Tablet, das sich mit der inklu­dierten Tasta­tur­hülle in ein Netbook verwan­deln lässt.

Die inner­halb der Kampagne kosten­lose 128-GB-Vari­ante besitzt eine UVP von 329 Euro. Der Markt­preis ist mitt­ler­weile auf mindes­tens 249 Euro gesunken. So viel verlangt Media Markt für das Produkt. Hingegen ist das Pixel 6 ab 503,90 Euro (preiswertepc.de) und das Pixel 6 Pro ab 709 Euro (multiTK via Amazon) zu haben. Die Preise verstehen sich jeweils inklu­sive Liefer­pau­schale. Einzeln würden also mindes­tens 752,90 Euro für Pixel 6 und IdeaPad Duet Chrome­book respek­tive 958 Euro für Pixel 6 Pro und IdeaPad Duet Chrome­book anfallen.

Die Rahmen­bedin­gungen für die Aktion

Sie müssen das Pixel 6 oder Pixel 6 Pro bis zum Stichtag erwerben. Dabei spielt der Händler eine wich­tige Rolle. Teil­nah­mebe­rech­tigt für das gratis Chrome­book sind Geräte, die von folgenden Shops gekauft werden:

1&1

Amazon (nur von Amazon selbst)

Cong­star

Deut­sche Telekom

Dril­lisch

Freenet

Klar­mobil

Media Markt

o2

Otto

Saturn

Tink

Voda­fone

Nach dem Kauf muss man den Antrag auf der Kampa­gnen-Webseite zwischen dem 29. September und dem 28. Oktober 2022 einrei­chen. Inner­halb von 60 Tagen nach Geneh­migung des Antrags ist das Lenovo Duet Chrome­book beim Kunden. Es sind nur zwei Anträge pro Haus­halt und acht Anträge pro Unter­nehmen möglich.

