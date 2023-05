Akku-Probleme: Google rollt Bugfix für Pixel-Handys aus

Besitzer eines Pixel 6 und Pixel 7 wurden in den vergan­genen Wochen mit einem hohen Akku­ver­brauch und heißen Geräten konfron­tiert. Eine App war schuld, der Fehler wurde per Bugfix behoben.

Mit dem Mai-Sicher­heits­patch hielten auch Probleme bezüg­lich Ausdauer und Hitze bei Pixel-Smart­phones Einzug. Ein Bugfix rollt ab sofort für entspre­chende Google-Smart­phones aus, das die Ärger­nisse besei­tigt. Betroffen seien Modelle der Baureihen Pixel 6 und Pixel 7. Die Wurzel des Übels hatten Anwender bereits zuvor ausfindig gemacht. Ein Fehler schlich sich in der Google-App ein. Jener äußerte sich in einem deut­lich erhöhten Akku­ver­brauch, was wiederum zu einer gestei­gerten Hitze­ent­wick­lung führte. Laut Google wird das Update auto­matisch einge­spielt.

Pixel-Smart­phones: Bugfix killt den Akku-Vampir

Pixel 7 Pro und Co. funktionieren nun wieder ohne Akkuprobleme

Die monat­lichen Sicher­heits­patches des Android-Betriebs­sys­tems sorgen für einen möglichst effi­zienten Schutz gegen Schad­soft­ware und Hacker. Mit der Aktua­lisie­rung von Anfang Mai 2023 wurde auch die Google-App auf eine neue Version gehievt. Aller­dings verlief das Update dieser Anwen­dung nicht reibungslos. Bereits kurz nach dem Rollout des Mai-Patches meldeten sich frus­trierte Pixel-Nutzer auf Platt­formen wie dem Google-Support-Forum und reddit. So teilte ein User mit, dass sich bei ihm die Bild­schirm­zeit von sechs auf drei Stunden halbiert habe. Der allge­meine Tenor verwies auf einen hohen Akku­ver­brauch und eine hohe Abwärme.

Google nahm Kenntnis von der Misere und liefert jetzt einen Bugfix. Eine kürz­liche Ände­rung der Google-App sorgte unbe­absich­tigt für diese Fehler. Das nun verfüg­bare Soft­ware-Heft­pflaster soll betrof­fene Pixel-Nutzer auto­matisch errei­chen und die Probleme besei­tigen. Anwender müssen keine manu­elle Aktua­lisie­rung voll­ziehen. Der unge­wöhn­lich hohe Akku­ver­brauch der Google-App fiel im Vorfeld schon mehreren Nutzern in den System­ein­stel­lungen ins Auge.

Nutzer berichten von erfolg­rei­chem Bugfix

Der Hersteller hat die Ärger­nisse effektiv besei­tigt, wie man aus Beiträgen diverser Foren entnehmen kann. So operiert die Google-App wieder normal und sorgt für keine abnor­male CPU-Auslas­tung. Entspre­chend haben sich auch die Akku­lauf­zeit und die Wärme-Entwick­lung norma­lisiert. Zur Über­brü­ckung bis zum Patch deak­tivierten manche Anwender die Google-App oder instal­lierten eine ältere Version. Einige User sind enttäuscht vom Support des Such­maschi­nen­kon­zerns. Außerdem wird der Wunsch einer besseren Quali­täts­kon­trolle geäu­ßert.

