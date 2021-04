Pixel 5 und 4a 5G: Deutlich flottere GPU dank April-Update

Das Pixel 5 soll nun schneller bei der Grafikberechnung sein

Google Google hat heute damit begonnen, das April-Update für seine Pixel-Smart­phones auszu­rollen – und insbe­son­dere Pixel 5 und Pixel 4a 5G profi­tieren. Durch Probleme in Android 11 kam es zu Perfor­mance-Einbußen der Grafik­berech­nung von letzt­genannten Smart­phones, laut Ände­rungs­pro­tokoll seien diese behoben. In der Tat bestä­tigten bereits erste Vergleiche, dass es einen erheb­lichen Leis­tungs­zuwachs gibt. Je nach Bench­mark konnte eine um 30 bis 100 Prozent gestei­gerte GPU-Punkt­zahl regis­triert werden. Weitere Verbes­serungen gibt unter anderem es in den Berei­chen Kamera und Konnek­tivität.

April-Update macht Pixel 5 und Pixel 4a 5G Beine

Google Im Herbst 2020 erschienen die Google-Smart­phones Pixel 5 und Pixel 4a 5G direkt mit Android 11 an Bord. Zuvor gab es ernüch­ternde Meldungen, dass die Aktua­lisie­rung von Android 10 auf Android 11 andere Modelle der Baureihe ausbremste. Allem Anschein nach konnten auch Pixel 5 und Pixel 4a 5G aufgrund von Soft­ware-Schwie­rig­keiten der elften Haupt­ver­sion des mobilen Betriebs­sys­tems nicht ihr volles Poten­zial entfalten. Im offi­ziellen Pixel-Forum wurde die Veröf­fent­lichung des April-Updates für die Google-Smart­phones kommu­niziert, kurze Zeit später folgten Beob­ach­tungen einer gestie­genen GPU-Perfor­mance.

Was bietet das April-Update sonst noch?

So teilte etwa Andreas Proschofsky, Redak­teur von Der Stan­dard, über Twitter mit, dass es in 3DMark durch die jüngste Aktua­lisie­rung 30 bis 50 Prozent bessere Resul­tate auf seinem Pixel 5 gäbe. Anand­tech-Autor Andrei konnte in manchen Bench­marks mit demselben Smart­phone sogar eine verdop­pelte Punkt­zahl errei­chen. Da Google die Stei­gerung der GPU-Perfor­mance auch für das Pixel 4a 5G aufführt, dürften Nutzer dieses Handys ähnlich profi­tieren.

Änderungsprotokoll des April-Updates

Google Eben­falls bezogen auf Pixel 5 und Pixel 4a 5G soll es eine bessere Bild­qua­lität der Kamera in Dritt­anbieter-Apps geben. Konnek­tivi­täts­pro­bleme bei Verwen­dung eines VPN seien wiederum bei Pixel 3 (XL), Pixel 3a (XL), Pixel 4 (XL), Pixel 4a (5G) und Pixel 5 ausge­merzt. Das unter Umständen mögliche Einfrieren während des Boot­vor­gangs bei Pixel 4 (XL), Pixel 4a (5G) und Pixel 5 gehöre der Vergan­gen­heit an. Ferner soll die Einstel­lung des Home-Screen-Rasters bei manchen Exem­plaren von Pixel 3 (XL), Pixel 3a (XL), Pixel 4 (XL) und Pixel 4a nicht mehr fehlen. Namens­gebend bringt das Update den Sicher­heits­patch Stand 1. April 2021 mit sich.