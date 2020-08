Pixel 4a 5G und Pixel 5 werden am 8. Oktober vorgestellt

Genera­ti­ons­wechsel: Pixel 5 und Pixel 4a (5G) sind die neuen Google-Zugpferde, das Pixel 4 (XL) hingegen verab­schiedet sich langsam. In den USA wurde die Produk­tion einge­stellt.

Die 5G-Variante des Pixel 4a 5G kommt im Oktober

Google Vor wenigen Tagen stellte Google sein Pixel 4a vor, aber der Such­ma­schi­nen­gi­gant hat für dieses Jahr noch zwei Asse im Ärmel. Die 5G-Version des Pixel 4a und das Pixel 5 erscheinen im Herbst. Wann genau verriet der Hersteller – augen­schein­lich verse­hent­lich – nun selbst. In seinem fran­zö­si­schen Blog merkte Google an, dass die Vorstel­lung des Pixel 4a 5G und des Pixel 5 am 8. Oktober erfolgt. Mitt­ler­weile entfernte das Unter­nehmen diesen Hinweis wieder. Ernüch­ternd ist hingegen eine Mark­te­ting-Entschei­dung des Konzerns. Das Pixel 4 (XL) wird einge­stellt.

Pixel 4a 5G und Pixel 5 werden im Oktober enthüllt

Google Ob es ein Versehen oder ein geschickter Schachzug für die Medien war, kann jeder für sich entscheiden, jeden­falls ist der Termin für die nächste Google-Smart­phone-Vorstel­lung bekannt. In knapp zwei Monaten möchte das Unter­nehmen das Mittel­klas­se­mo­dell Pixel 4a 5G und das High-End-Produkt Pixel 5 präsen­tieren. Ein geson­dertes Pixel 5 5G wird es nicht geben, dieses Handy hat in jedweder Konfi­gu­ra­tion den fünften Mobil­funk­stan­dard an Bord. Im Vorfeld gab Google bereits den Preis für das Pixel 4a 5G bekannt, es soll mit 499 Euro zu Buche schlagen. Datenblätter Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Sowohl Pixel 5 als auch Pixel 4a 5G werden in Deutsch­land, Frank­reich, dem vereinten König­reich, den USA, Kanada, Austra­lien, Taiwan, Japan und Irland veröf­fent­licht. (via Android Commu­nity)

Google sägt das Pixel 4 (XL) ab

Der Vorfreude auf die neuen Mobil­ge­räte steht eine Einstel­lung der aktu­ellen Produkte gegen­über. Zumin­dest in den USA hat Google bereits die Reiß­leine gezogen und das Pixel 4 sowie das Pixel 4 XL aus dem Sorti­ment genommen. Es werden auch keine neuen Einheiten produ­ziert, heißt es im haus­ei­genen Shop. Wer sich dennoch ein Pixel 4 (XL) kaufen will, soll sich an einen anderen Händler wenden. Aller­dings sieht es dort natür­lich eben­falls düster aus, sobald der Vorrat aufge­braucht ist.

Hier­zu­lande gibt es bislang keine Auswir­kungen. Wer ein Pixel 4 (XL) erwerben möchte, kann auch bei Google selbst zugreifen. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis der Hersteller auch in anderen Regionen bei der Produk­tion den Stecker zieht. Google konzen­triert sich nach dem etwas problem­be­haf­teten Pixel 4 also schon auf die fünfte Genera­tion und das Pixel 4a (5G). (via Android Commu­nityy)