Phishing: Vorsicht vor gefälschten Paketdienst-Nachrichten

Ob Zoll­gebühren oder allge­meine Versand­infor­mationen: Wenn Sie eine Nach­richt über einen vermeint­lichen Fehler bei der Paket­zustel­lung erhalten, sollten Sie alar­miert sein - und nicht in die Falle tappen.

Wenn eine vermeint­lich von einem Paket­dienst verschickte SMS oder E-Mail ankommt, die Hand­lungs­bedarf sugge­riert, ist immer Vorsicht geboten. Es kursieren verstärkt gefälschte Nach­richten, in denen von ausste­henden Zoll­gebühren oder fehler­haften Versand­infor­mationen die Rede ist, warnt das Landes­kri­minalamt Nieder­sachsen (LKA).

Das Ziel der krimi­nellen Absender in allen Fällen: Empfän­gerinnen und Empfänger sollen aus Sorge darüber, dass ein Paket nicht an sie zuge­stellt werden könnte, auf die Links in den gefälschten Nach­richten klicken oder tippen.

Sensible Daten sollen abge­griffen werden

Phishing-Seiten ähneln oft den offiziellen Webseiten der

Paket-Zustelldienste

Bild: dpa Diese führen zu Phis­hing-Seiten, die den offi­ziellen Webseiten der Zustell­dienste ähneln. Dort soll man seine Adresse oder eben auch Online­ban­king- und Kredit­kar­ten­daten eingeben, die die Betrüger dann abgreifen.

Deshalb löscht man solche Nach­richten am besten gleich. Auch, weil dem LKA zufolge immer die Gefahr besteht, dass man sich beim Öffnen von Phis­hing-Webseiten Schad­soft­ware aufs Gerät holt.

Bank infor­mieren und Anzeige erstatten

Und wenn man auf den Trick herein­gefallen ist, seine Adresse und Bank­daten ange­geben hat? Dann sollte man seine Bank infor­mieren und gege­benen­falls die Karte sperren lassen, deren Daten man auf der Phis­hing-Webseite einge­geben hat, empfiehlt das LKA. In einem weiteren Schritt sollte man auch Anzeige bei der örtli­chen Polizei erstatten.

