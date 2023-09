Ein Mädchen ist verschwunden und der Täter muss iden­tifi­ziert werden? Was in sozialen Medien schnell Aufmerk­sam­keit bekommt, nutzen Betrüger, um Face­book-Zugangs­daten abzu­greifen.

Phishing mit gefälschten Vermisstenanzeigen bei Facebook (Symbolbild)

picture alliance/dpa Mit Such­anzeigen vermeint­lich vermisster Kinder versu­chen Internet-Betrüger derzeit, an persön­liche Daten zu kommen. Über Postings auf Face­book, die wie echte Artikel wirken, streuen sie Links, um Anmel­dedaten abzu­greifen, warnt die Stif­tung Waren­test.

Um vermeint­liche Opfer in die Falle zu locken, wird in den Arti­keln neben Infor­mationen zu dem angeb­lich vermissten Kind auf ein vermeint­liches Video mit dem Gesicht des Täters verwiesen. Um dieses zu sehen, müssen Nutzer auf einen ange­führten Link klicken.

Nicht unge­prüft Daten eingeben

Phishing mit gefälschten Vermisstenanzeigen bei Facebook (Symbolbild)

picture alliance/dpa Dahinter verbirgt sich aber kein Video, sondern ein Pop-up-Fenster, in dem man sich erneut bei Face­book anmelden soll. Durch das Klicken auf den Link verlässt man aber Face­book und gelangt auf eine Seite, auf der die Betrüger die Anmel­dedaten abgreifen können, wenn man diese eingibt.

Die Stif­tung Waren­test empfiehlt daher, stets die Webadresse (URL) im Auge zu behalten, wenn man Links in sozialen Netz­werken anklickt. Wird man auf eine unbe­kannte URL weiter­geleitet, dann bricht man den Vorgang lieber ab. Zudem sollte man auf holp­rige Formu­lie­rungen in Postings achten. Denn nicht selten verste­cken sich in den Fake-Arti­keln Gram­matik- oder Recht­schreib­fehler.

