Betrüger fragen nach Apple-ID

Wieder einmal zielen Internet-Kriminelle auf Apple-Nutzer. Wie die Polizei Niedersachsen mitteilt, versenden die Betrüger eine Mail mit dem Hinweis "Your Apple ID has been suspended". In dieser Mail wird der Empfänger auf Englisch aufgefordert, seine Accounts bei Apple zu validieren. Die Ansprache des Mail-Empfängers ist unpersönlich mit "Dear Customer".

Wer dem beigefügten Link folgt, gelangt auf eine optisch sehr gut gestaltete Webseite, die einer Apple-Seite zum Verwechseln ähnlich ist - selbst an die https-Verschlüsselung durch den Anbieter "Let's Encrypt" wurde gedacht. Dort werden Kunden aufgefordert, die persönlichen Daten vervollständigen, darunter Adressdaten und Kreditkartendaten. Selbstverständlich sollte man dieser Aufforderung nicht folgen. Wer bereits in die Falle getappt ist, sollte den echten Apple-Support informieren und die Zugangsdaten zur Apple-ID sofort ändern. Gegebenenfalls muss auch das Kreditinstitut informiert werden. Zusätzlich sollten Betroffene Anzeige bei der örtlichen Polizei erstatten.