Philips S8000: Neues Android-Smartphone in Planung?

Philips ist im Smart­phone-Bereich nicht gerade ein Big Player. Budget-Geräte wie das letzt­jäh­rige PH1, schafften es nicht nach Europa. Nichts­des­totrotz könnte der Hersteller demnächst ein weiteres Android-Phone mit etwas mehr Poten­zial ankün­digen. Auf der chine­sischen Zerti­fizie­rungs­seite TENAA waren Bilder und Daten von einem Smart­phone namens Philips S8000 aufge­taucht.

Bilder zeigen gold­farben umran­dete Kame­raein­heit

Zwar wurden die Bilder dort inzwi­schen wieder gelöscht, der Leaker Abhishek Yadav hatte sich zuvor jedoch offenbar zwei der Aufnahmen gesi­chert und diese auf seinem Twitter-Account veröf­fent­licht.

Die Abbil­dungen zeigen die matt­schwarze Rück­seite des Smart­phones mit einem mittig ange­sie­delten Philips-Label. Eine darüber liegende quadra­tische Kame­raein­heit ist von einem gold­far­benen Rand umgeben, der drei Linsen und einen runden LED-Blitz vereint.

Seinen robusten Touch erhält der Rahmen durch ange­deu­tete oder echte silber­far­bene und graue Schrauben, die ihn zu halten scheinen. An der rechten Außen­seite des Tele­fons können wir zwei leicht erha­bene Tasten ausma­chen, bei denen es sich wahr­schein­lich um die Laut­stär­kewippe und einen Home-Button handelt. Auf der Front des Smart­phones sehen wir ein großes Display, an dessen oberen Rand sich eine Ausbuch­tung für den Hörer befindet. Die Front­kamera sitzt in einem runden Displayaus­schnitt.

Daten spre­chen für Mittel­klasse-Smart­phone

Bild: TENAA / via Abhishek Yadav / Twitter Der Eintrag bei der chine­sischen Zerti­fizie­rungs­behörde liefert auch einige Handy­daten. So soll der 6,67 Zoll messende Screen des S8000 mit einer Auflö­sung von 2400 mal 1080 Pixeln daher­kommen. Den Antrieb des 168 mal 77 mal 11 mm großen und 223 g schweren Smart­phones soll ein nicht weiter spezi­fizierter Acht-Kern-Prozessor mit 2 GHz über­nehmen. Als Akku wählt Philips den Angaben nach eine 4800-mAh-Kraft­zelle.

Bei der Größe des internen Spei­chers wird es voraus­sicht­lich eine Auswahl zwischen 128 GB, 256 GB und 512 GB geben, während sich der Arbeits­spei­cher auf wahl­weise 6 GB, 8 GB oder 12 GB beläuft. Zur weiteren Ausstat­tung gehört ein Dual-SIM-Slot. Mobil­funk­anbin­dungen sind unter anderem in 5G-Netzen möglich.

Ob, wann und wo das Philips S8000 auf den Markt kommt, ist derzeit noch unbe­kannt, ein Start in Europa eher unwahr­schein­lich.

