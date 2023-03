United Internet: Finanzchef geht zum Monatsende

United Internet ist die Mutter­gesell­schaft von 1&1. Deren Finanz­chef Martin Mildner geht zum Monats­ende. Vorher hatte er noch den Web-Dienst­leister Ionos an die Börse gebracht.

Während die Branche weiter rätselt, wie es mit dem Netz­aufbau von 1&1 weiter­gehen könnte, meldet die Mutter­gesell­schaft United Internet AG einen Wechsel im Vorstand.

Martin Mildner, bisher Finanz­vor­stand der United Internet AG, wird auf eigenen Wunsch seine Tätig­keit bei der United Internet AG zum 31. März 2023 beenden. Der Aufsichts­rats­vor­sit­zende Philipp von Bismarck und Vorstand Ralph Dommer­muth "bedau­erten" diese Entschei­dung.

Dank für die vertrau­ens­volle Zusam­men­arbeit

United-Internet-Chef Ralph Dommermuth baut seinen Konzernvorstand um

Foto: Picture Alliance / dpa Dommer­muth dankte Mildner für "die sehr gute und vertrau­ens­volle Zusam­men­arbeit der letzten Jahre - insbe­son­dere für seinen großen persön­lichen Einsatz beim kürz­lich erfolgten IONOS Börsen­gang, bei der gemeinsam mit Morgan Stanley Infra­struc­ture Part­ners durch­geführten Über­nahme und dem anschlie­ßenden Delis­ting von Tele Columbus sowie bei der Projek­tie­rung des soge­nannten UICE-Modells, mit dem die Shared Services der United Internet Gruppe neu struk­turiert werden."

UI-Zukunft: opera­tives Geschäft

Mildner erklärte seinen Entschluss, dass nunmehr das opera­tive Geschäft im Vorder­grund stehen werde, wozu neben dem Appli­kati­ons­geschäft vor allem die weitere Entwick­lung des 1&1-Mobil­funk­netzes und der Glas­faser­ausbau durch 1&1 Versatel zählen.

Genaue Gründe bleiben unklar

Was die genauen Gründe des Wech­sels sind, sagen die Betei­ligten in der Öffent­lich­keit nicht. Mildner möchte sich künftig auf die "stra­tegi­sche Steue­rung von Port­folio­unter­nehmen" ausrichten. Zuletzt hatte Mildner den E-Mail-, Cloud- und Domain-Hoster "Ionos" (u.a. als Puretec gestartet und später unter dem Namen 1&1-Domain­hos­ting aktiv) an die Börse gebracht.

Beob­achter speku­lieren, ob das einge­spielte Ergebnis des Börsen­gangs nicht ganz die Erwar­tungen von Firmen­gründer Dommer­muth erfüllt haben könnte. Bran­chen­beob­achter rätseln ferner, ob Mildner die Zukunft des Unter­neh­mens als "nicht so einfach" sehen könnte und sich daher zu einem Wechsel entschlossen habe.

Dommer­muth liebe klare Entschei­dungen

Chris­tian Kugel­meier, ehema­liger 1&1-Perso­nal­vor­stand berichtet im Magazin Busi­ness-Insider, bereits nach 42 Tagen im Amt von Herrn Dommer­muth "verab­schiedet" worden zu sein, wofür er ihm heute sehr dankbar sei. Dommer­muth sei ein Unter­nehmer, der klare Entschei­dungen fälle.

Neue Vorstands­mit­glieder

Nach­folger von Martin Mildner als Finanz­vor­stand (CFO) der United Internet AG wird am 1. April 2023 Ralf Hartings, der seit 2021 als Finanz­vor­stand der 1&1 Mail & Media SE (u.a. GMX.de/web.de) tätig war. Ralf Hartings kennt sich in der Branche aus, war mehr als 15 Jahre inter­national für Voda­fone sowie für Verizon Wire­less in den USA tätig.

Die "Shared Services" der United Internet AG, die bisher Mildner eben­falls unter­stellt waren, werden ab nächstem Monat von Markus Huhn geleitet, der dann neben Ralph Dommer­muth und Ralf Hartings als weiteres Mitglied in den Vorstand der United Internet einziehen wird. Huhn ist bereits 28 Jahre in der United Internet Gruppe tätig, seit 2008 als Finanz­vor­stand, parallel bleibt er CFO der 1&1 AG.

