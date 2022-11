Telekom: Auf Goldenits folgt Mudesir

Er war immer ein ange­nehmer Gesprächs­partner, infor­mierte gerne und ausführ­lich über sein Netz und wich auch kriti­schen Fragen nicht aus. Die Rede ist vom schei­denden Technik-Geschäfts­führer der Telekom Deutsch­land, Walter Golde­nits, der das Unter­nehmen aus "rein privaten Gründen" zum Jahres­ende verlässt.

Sechs Jahre im Amt

Der langjährige Telekom-Technik-Geschäftsführer Dipl. Ing. Walter Goldenits verlässt die Telekom auf eigenen Wunsch zum Jahresende.

Foto: Deutsche Telekom Für den in Öster­reich gebo­renen und studierten tech­nischen Mathe­matiker Walter Golde­nits hatte das Thema Netz­qua­lität immer höchste Prio­rität. Sein Lohn: Unzäh­lige Test­siege in Folge, ob im Mobil­funk oder im Fest­netz.

Von Öster­reich über Slowe­nien und Ungarn nach Deutsch­land

Nach seiner Wehr­dienst­zeit hatte Golde­nits 1996 beim Mess- und Regel-Spezia­list Landys & Gyr ange­fangen (der später von Siemens über­nommen wurde), 1998 wech­selte er zur mobilkom Austria (heute A1) und kümmerte sich dort um IT-Schnitt­stellen, bevor er CTO der slowe­nischen A1-Tochter si.mobil (heute A1.si) wurde.

Walter Golde­nits wurde 2017 Tech­nik­chef der Telekom Deutsch­land, nach unter­schied­lichen Führungs­rollen im Konzern, vor allem bei der unga­rischen Magyar Telekom (eine Telekom-Tochter).

„Die Telekom hat das beste Netz in Deutsch­land und Walter Golde­nits hat dazu ganz entschei­dend beigetragen. Heraus­ragend sind seine Leis­tungen rund um den schnellen Rollout von 5G sowie den Glas­faser-Ausbau in Deutsch­land. Walter ist unser Mister Netz“, stellt Telekom-Deutsch­land-Chef Srini Gopalan fest.

2019 das 5G-Netz der Telekom gestartet

2019 hatte die Telekom unter Walter Golde­nits ihr 5G-Netz in Deutsch­land gestartet. Nur drei Jahre später meldete die Telekom, bereits "94 Prozent der Menschen in Deutsch­land" mit 5G zu versorgen, sofern sie Kunde des Unter­neh­mens sind und ein passendes Endgerät mit passendem Vertrag nutzen. "Schneller wurde bisher kein Mobil­funk­stan­dard ausge­rollt", stellt die Telekom fest.

Golde­nits verant­wor­tete auch den Glas­faser-Ausbau im Telekom-Netz der letzten Jahre, sowohl in Städten als auch auf dem Land. Als Ergebnis meldet die Telekom 4,5 Millionen Haus­halte, die einen FTTH-Anschluss (Glas­faser bis in die Wohnung) nutzen können. Sie habe mit "über 650.000 Kilo­metern Länge" das nach eigenen Angaben "größte Glas­faser-Netz in Deutsch­land".

Umstel­lung des Fest­netzes auf IP

Ein wich­tiges und sehr komplexes Projekt in Golde­nits Amts­zeit war der Abschluss der IP-Migra­tion (Umstel­lung des Tele­fon­netzes von Leitungs­ver­mitt­lung (CS) auf Internet-Proto­koll (IP)). "Golde­nits hat die deut­sche Technik erfolg­reich durch ihre größte Trans­for­mation der Orga­nisa­tion geführt“, so Gopalan weiter. „Walter brennt mit Leiden­schaft und Herz für die Technik-Themen. Es ist sehr schade, dass er geht. Wir danken ihm für den tollen Job in den letzten Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenk­lich Gute.“

Nach­folger in Doppel­funk­tion

Dr. Ing. Abdurazak Mudesir - wird neuer Technik-Chef in Deutschland und bleibt Group-CTO der Telekom

Foto: Deutsche Telekom Nach­folger von Walter Golde­nits wird zum 1. Januar 2023 Abdu­razak Mudesir. Mudesir ist schon seit 2018 in verschie­denen Funk­tionen für die Deut­sche Telekom tätig, derzeit als Leiter der Group Tech­nology bei Claudia Nemat, die in der Deut­schen Telekom AG Vorständin für Tech­nologie und Inno­vation ist. Mudesir ist dort Nach­folger von Alex Choi, der sich bei der Telekom weiter um stra­tegi­sche Projekte wie 5G und Edge Compu­ting und die Telekom Inno­vation Labo­rato­ries (T-Labs), die Forschungs- und Entwick­lungs­ein­heit der Deut­schen Telekom kümmert.

Die neue Aufgabe für Abdu(razak) Mudesir als Geschäfts­führer Technik für die Telekom Deutsch­land wird er zusätz­lich zu seiner Rolle als Group CTO über­nehmen, wie das Unter­nehmen mitteilte. "Auf diese Weise können natio­nale und inter­natio­nale Themen weiter verzahnt werden", wird in Bonn betont. Der Aufsichtsrat habe dem Wechsel bereits zuge­stimmt.

„Wir können uns keinen besseren Nach­folger für die Technik in Deutsch­land vorstellen als Abdu Mudesir. Abdu kennt die Technik und das Team, bereits heute arbeiten die inter­natio­nale Technik und die Technik Deutsch­land Hand in Hand“, betont Gopalan. „Wichtig ist uns ein reibungs­loser Über­gang, um Konti­nuität sicher­zustellen. Das schaffen wir mit dieser Nach­fol­gere­gelung sehr gut. Abdu wird die sehr erfolg­reiche Arbeit des deut­schen Technik-Teams fort­setzen. Ich freue mich auf die noch inten­sivere Zusam­men­arbeit mit ihm.“

"Bestes Netz" im Vorder­grund

Bedenken, dass künftig die "Spar­kom­mis­sare" das Kommando beim Netz­ausbau über­nehmen und der Ausbau "lang­samer" werden könnte, werden vom Unter­nehmen sofort entkräftet: "Das beste Netz wird auch unter dem zukünf­tigen Tech­nik­chef Abdu­razak Mudesir weiter die zentrale Rolle spielen, um die Konzern-Stra­tegie ‚Leading Digital Telco‘ voran­zubringen", so die Aussage in Bonn dazu.

Der Lebens­lauf des Nach­fol­gers

Dr. Abdu­razak Mudesir hatte Compu­ter­wis­sen­schaft und Elek­tro­technik an der Inter­national Univer­sity Bremen studiert und 2004 als Bachelor of Science (BSc.) abge­schlossen. Seine Promo­tion im Bereich Elek­tro­technik erhielt er mit einer Arbeit über "draht­lose Kommu­nika­tion" im Jahr 2010. Im Jahr 2022 absol­vierte er ein Execu­tive Manage­ment Program an der Stan­ford Univer­sity in Kali­for­nien.

Mudesir hatte seine beruf­liche Lauf­bahn ab 2010 bei der Unter­neh­mens­bera­tung Altran Tech­nolo­gies (heute Capge­mini) begonnen. 2012 wech­selte er zum Netz­werk­aus­rüster Huawei, bevor er 2018 zur Telekom kam.

Im Rahmen seiner bishe­rigen Tätig­keiten beschäf­tigt sich Mudesir intensiv mit dem Thema Open-RAN. Durch die Verla­gerung von wich­tigen Netz­funk­tionen von dezi­dierter Hard­ware in leicht verän­der­bare Soft­ware verspricht sich die Branche mehr Flexi­bilität und möchte unab­hän­giger von bestimmten Hard­ware­lie­feranten werden. Im Gegenzug müssen aber die gesamten Systeme inten­siver auf ordnungs­gemäße Funk­tion und Sicher­heits­schwach­stellen geprüft werden.

Beim Breit­band­ausbau sieht sich die Telekom auf der Über­hol­spur.