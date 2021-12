Gerücht: Wird Post-Chef die Telekom beaufsichtigen?

In Bonn dreht sich das Perso­nal­karus­sell. Der bishe­rige Telekom-Aufsichts­rats­chef Lehner möchte sich zurück­ziehen. Wird der derzei­tige Post-Chef sein Nach­folger und verlän­gert Telekom-Chef Höttges seinen Vertrag?

Bei der Deut­schen Telekom könnte der im Moment noch amtie­rende Vorstands­chef der Deut­schen Post DHL Group (Briefe, Pakete etc.), Frank Appel, zum Favo­riten für den Posten als Vorsit­zender des Aufsichts­rates der Deut­schen Telekom aufsteigen.

Auf einer Sitzung des Aufsichts­rats­prä­sidiums der Telekom, die am 15. Dezember statt­finden soll, könnte eine Vorent­schei­dung fallen, bestä­tigten fünf mit den Vorgängen vertraute Personen der gewöhn­lich gut infor­mierten Wirt­schafts­zei­tung "Handels­blatt".

Telekom Haupt­ver­samm­lung im April

Der Deutsche-Post-Chef Frank Appel könnte neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom werden

Foto: Picture-Alliance / dpa Der Telekom-Aufsichtsrat dürfte dem Vorschlag des Spit­zen­gre­miums folgen und Appel dann auf der Haupt­ver­samm­lung der Telekom am 7. April 2022 zur Wahl in das Gremium vorschlagen. Er würde dann nach Anlauf des Aktio­närs­tref­fens den Vorsitz vom lang­jäh­rigen Aufsichts­rats­vor­sit­zenden Ulrich Lehner (seit 2008 im Amt und aktuell 75 Jahre alt) über­nehmen.

Eine offi­zielle Bestä­tigung gibt es für diese Gerüchte nicht: Sowohl die Deut­sche Post als auch die Deut­sche Telekom lehnten dazu eine Stel­lung­nahme ab.

Verlän­gert Tim Höttges seinen Vertrag?

Gleich­zeitig soll es Gespräche über eine vorzei­tige Vertrags­ver­län­gerung für Deut­sche Telekom-CEO Timo­theus Höttges geben. Eigent­lich würde sein Vertrag noch bis Ende 2023 laufen.

Aber mehrere Aufsichts­rats­mit­glieder hatten eine Zustim­mung für eine weitere Amts­zeit signa­lisiert, damit Höttges beispiels­weise das Geschäft in den USA stabi­lisieren kann und den Netz­ausbau in Europa weiter voran­treibt.

Appel hat Erfah­rung

Frank Appel hat als Chef der Deut­schen Post DHL Group schon Erfah­rungen, wie man ein Unter­nehmen steuert, das zum Teil der Bundes­repu­blik Deutsch­land gehört. Deut­sche Post und Deut­sche Telekom haben gemein­same Wurzeln (Deut­sche Bundes­post) und beide sorgen in der Öffent­lich­keit für eine Grund­ver­sor­gung mit wich­tigen Dienst­leis­tungen - auch wenn die Geset­zes­lage längst eine andere ist.

Appel, so war zu hören, wisse auch genau, wie man sich auf poli­tischem Parkett zu bewegen habe. In poli­tischen Kreisen beispiels­weise der FDP und bei Grünen wird schon länger disku­tiert, dass der Bund seine Aktien-Anteile an der Deut­schen Telekom komplett verkaufen solle.

Stimmen die Gerüchte, wird Appel längst im neuen Amt sein, wenn in Berlins Unter­grund immer noch mobil­funk­tech­nische Stein­zeit herrscht.