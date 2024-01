Nach 25 Jahren beim VATM: Grützner übergibt an Ufer

Mit einer "wich­tigen" Verän­derung an der Spitze startet der "Verband der Anbieter von Tele­kom­muni­kations- und Mehr­wert­diensten" (VATM) ins neue Jahr: Dr. Frederic Ufer ist ab sofort allei­niger Geschäfts­führer des Verbandes, der die Inter­essen der meisten Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen im Wett­bewerb mit der Deut­schen Telekom vertritt. VATM-Präsi­dent bleibt David Zimmer, der dem lang­jäh­rigen Geschäfts­führer Jürgen Grützner dankte, der 25 Jahre den VATM "mit viel Herz­blut" geführt habe.

Gegründet vom späteren Telekom Chef

Jürgen Grützner war 25 Jahre das prägende Gesicht des VATM in der Öffentlichkeit.

Foto: VATM Der VATM war ursprüng­lich aus zwei getrennten Verbänden entstanden, dem VAM (für Mehr­wert­dienst­leister) und dem VAT (für Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter). Die Grün­dungs­idee des VAT kam vom späteren Telekom Vorstand René Ober­mann (seiner­zeit Chef des nicht mehr exis­tie­renden Mobil­funk-Service-Provi­ders "Hutchison Deutsch­land").

Verband der Mitbe­werber der Telekom

Im VATM versam­meln sich die Mitbe­werber der Telekom, die Tele­fon­netze im Fest­netz oder Mobil­funk betreiben oder als Service-Provider in diesen Berei­chen tätig sind oder die tele­foni­sche Mehr­wert­dienste (z.B. unter der teuren Vorwahl 0900 (früher 0190) oder 0137 oder per Mehr­wert-SMS oder kosten­freien Sonder­num­mern wie 0800 oder 00800 etc.) anbieten.

25 Jahre die regu­lato­rischen Bedin­gungen geprägt

In seiner Laudatio betonte Zimmer, dass Jürgen Grützner "in den letzten 25 Jahren für und mit den VATM-Mitglieds­unter­nehmen die rich­tigen poli­tischen und regu­lato­rischen Rahmen­bedin­gungen für einen fairen Wett­bewerb erkämpft“ habe. Bei allem Diskurs gelang es Grützner auch mit dem "Erzfeind" Deut­sche Telekom prak­tische Verein­barungen zu schließen, etwa die frei­wil­lige Verlän­gerung von Call-by-Call im Fest­netz bis Jahres­ende 2024 oder einen gemein­samen Kodex für Haus­tür­geschäfte im Bereich Tele­kom­muni­kation.

Grützner musste mitunter einen "Zwei­fronten"-Kampf ausfechten. Zum einen mit dem Wett­bewerber Telekom und mit den intern nicht immer im Einklang befind­lichen Vorstel­lungen und Wünschen der Mitglieder. Er hat das mit "beein­dru­ckendem Enga­gement" getan. Im Gespräch mit teltarif.de räumte Grützner vor einiger Zeit ein, dass er die Kritik an der Viel­falt von mitstrei­tenden Verbänden wie BREKO oder Buglas verstehen könne. Trotzdem gelang es immer wieder, zu wich­tigen Themen gemein­same Erklä­rungen heraus­zugeben.

VATM-Vorstand Zimmer freut sich, dass Jürgen Grützner sein Wissen dem Verband weiterhin als "Senior Advisor" zur Verfü­gung stellen wird.

Nach­folger ist ein alter Bekannter

Neuer Geschäftsführer des VATM ist Dr. Frederic Ufer, der sich in 16 Jahren bestens auf seine neue Aufgabe vorbereiten konnte.

Foto: VATM Der neue Geschäfts­führer des VATM, Dr. Frederic Ufer, ist schon 16 Jahre dabei und konnte sich daher in die Thematik mehr als umfas­send einar­beiten. An vielen Weichen­stel­lungen war er "in den letzten 16 Jahren maßgeb­lich" betei­ligt. Der Jurist Ufer verfügt über "großes juris­tisches Fach­wissen, kombi­niert mit einem klaren Blick für die Dynamik des Tele­kom­muni­kati­ons­sek­tors".

Digi­tali­sie­rung braucht leis­tungs­fähige Infra­struktur

„Die Digi­tali­sie­rung von Gesell­schaft und Wirt­schaft kann nur mit einer leis­tungs­fähigen Tele­kom­muni­kati­ons­infra­struktur gelingen,“ hebt Frederic Ufer in einer Art "Antritts­rede" hervor. „Dafür braucht es opti­male Rahmen­bedin­gungen mit fairem Wett­bewerb für Verbrau­cher­wohl­fahrt und Inno­vati­ons­kraft. Das ist seit 25 Jahren die DNA des VATM, und der Verband ist damit bestens gerüstet für die Zukunft. Denn nur er reprä­sen­tiert mit seiner breiten Palette der von ihm vertre­tenen Geschäfts­modelle den gesamten Tele­kom­muni­kati­ons­markt."

Ufer sieht den Verband als "wich­tigsten Ansprech­partner für Politik und Behörden bei den großen Themen und aktu­ellen Heraus­for­derungen des Marktes". Da wird einiges zu disku­tieren geben: Die abseh­bare Abschal­tung der Kupfer­netze, die Frage nach "fairen Zugangs­bedin­gungen" und die exak­tere Defi­nition von "Open Access" in Glas­faser­netzen. Und Haupt­streit­punkt: Was darf das alles kosten? Über allem schwebt ein gemein­sames Ziel: Flächen­deckende Glas­faser- und Mobil­funk­netze.

Ufer freut sich auf die "weitere enge Zusam­men­arbeit mit Politik, Regu­lie­rung und natür­lich der gesamten Branche in einer für die Unter­nehmen so wich­tigen und span­nenden Zeit.“

Auch teltarif.de dankt Jürgen Grützner für span­nende, oft kontro­verse Diskus­sionen und ist auf die Zukunft der Branche gespannt.

