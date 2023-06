Telekom: Wolfgang Metze wird neuer Privatkundenchef

Wolf­gang Metze (50), studierter Diplom-Kauf­mann (FH) und ausge­bil­deter Bank­kauf­mann, begann seine Karriere bei der Deut­schen Telekom/T-Mobile Deutsch­land im Jahre 2000. Dort blieb er bis 2017, zuletzt als Senior Vice Presi­dent (SVP) Consumer Busi­ness (Privat­kunden).

Danach wech­selte er zu o2-Telefónica und war dort von 2017 bis Juni 2022 als Chief Consumer Officer (CCO) und Mitglied des Vorstands von Teléfonica Deutsch­land aktiv. Im persön­lichen Gespräch vermit­telte er sehr über­zeu­gend, dass "sein Netz" das beste Netz aller Netze sei und seine Tarife genau die Inter­essen der Kunden treffen würden.

Rück­kehr nach sieben Jahren

Nach sieben Jahren Abwesenheit kehrt Wolfgang Metze als Privatkundenchef zur Telekom zurück

Foto: Deutsche Telekom Nun kehrt er nach sieben Jahren wieder zu Deut­schen Telekom zurück. Metze wird ab dem 1. August 2023 die Verant­wor­tung als Geschäfts­führer Privat­kunden bei der Telekom in Deutsch­land über­nehmen und damit Teil der Geschäfts­füh­rung der Telekom Deutsch­land, sein neuer Chef: Srini Gopalan, Deutsch­land-Vorstand der Telekom.

Wolf­gang Metze folgt auf André Almeida, der zum 1. August inner­halb des Telekom-Konzerns in den Bereich Group Deve­lop­ment wech­selt und dort für die Themen "Invest­ment Manage­ment und den Tribe Lead US" zuständig sein wird. Sein dortiger Chef wird Thorsten Lang­heim sein, Vorstands­mit­glied USA & Group Deve­lop­ment Deut­sche Telekom, einem der wich­tigsten Archi­tekten des erfolg­rei­chen Mega-Fusions-Deals T-Mobile US und Sprint.

Neue Aufgaben: Privat­kunden, Glas­faser, Customer Expe­rience, MagentaTV

Zurück nach Deutsch­land: Als Privat­kunden-Chef wird Wolf­gang Metze das Breit­band- und Mobil­funk­geschäft der Deut­schen Telekom leiten. Zusätz­lich wird er für die Stra­tegie und Umset­zung des Glas­faser­aus­baus in Deutsch­land sowie für sein Lieb­lings-Thema "Customer Expe­rience" (zu deutsch "Kunden­erlebnis", also wie erlebt der Kunde "sein" Unter­nehmen) zuständig sein. Ferner gehört auch Magenta Enter­tain­ment (TV) zu seinem Bereich.

Viel Lob vom alten und neuen Chef

Telekom Deutsch­land-Chef Srini Gopalan dankte zunächst André Almeida für seine "hervor­ragende Führung" auf der "Trans­for­mati­ons­reise". Almeida hatte den zentralen Kunden­zufrie­den­heits­wert ("Net Promoter Score") einge­führt, um die Qualität des Kunden­erleb­nisses messen und bewerten zu können.

Gopalan freut sich, "dass Wolf­gang zur Telekom zurück­kehrt. Er ist genau der Rich­tige für die anste­henden Heraus­for­derungen im Privat­kun­den­markt und bei der Beschleu­nigung des Glas­faser­aus­baus. Wolf­gang bringt viel Erfah­rung mit und hat eine beein­dru­ckende Erfolgs­bilanz in Stra­tegie, Steue­rung und opera­tiver Umset­zung in Multi-Milli­arden-Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen vorzu­weisen."

Dabei lobte Gopalan auch die Tätig­keit seines alten und neuen Mitar­bei­ters, der "bei seiner ersten Zeit bei der Telekom einen nach­hal­tigen Eindruck hinter­lassen" habe und "auch in den sechs Jahren bei Telefónica einiges bewegt“, hat.

Rück­kehr fühlt sich gut an

Wolf­gang Metze findet, dass sich die "Rück­kehr zur Telekom sich für mich sehr gut anfühlt". Vor 23 Jahren hatte er in Bonn als Trainee ange­fangen. Nach der "schönen und erfolg­rei­chen Zeit bei Telefónica" freut er sich auf die neue Aufgabe. Metze möchte Telekom-Kunden zu Fans machen und den Kunde im Mittel­punkt stellen.

André Almeida dankte seinem Team und erin­nerte an die Weiter­ent­wick­lung von "MagentaEins", wo Fest­netz und Mobil­funk gebün­delt werden, an die "stetig wach­sende Kunden­basis bei Glas­faser oder fami­lien­freund­lichen Ange­boten im Mobil­funk."

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Bran­chen­gerüchte wollen wissen, dass Metze bei der Telekom noch große Karriere machen könnte. Falls der aktu­elle Deutsch­land-Chef Srini Gopalan in einigen Jahren zum Gesamt­chef der Deut­schen Telekom AG aufsteigen und damit Nach­folger von Tim Höttges würde, wäre Metze wiederum der mögliche Nach­folger auf dem Posten der Deutsch­land-Tochter, die konzern­intern mit "TDG" abge­kürzt wird.

Metze hat das Zeug dazu, seinen Kunden zu vermit­teln, dass die Produkte der Deut­schen Telekom etwas teurer als anderswo sein können, dafür aber eine Qualität geboten wird, die es anderswo so nicht gebe. Diese Botschaft stimmt heute in weiten Teilen. Aber es gibt noch einige Baustellen, wo Kosten­rechner den notwen­digen Netz­ausbau (Mobil­funk und Glas­faser) tief in der Provinz oder die Fort­füh­rung von bei Kunden beliebten Ange­boten "bremsen" oder wo der erlebte Kunden­ser­vice im Detail nicht so reibungslos klappt, wie die Kunden es erwarten - etwa auf der "Kunden­reise" bei der Bestel­lung von Glas­faser-Anschlüssen, bis sie endlich wirk­lich in die Wohnung verlegt ist und auch läuft.

Auch bei den Einsteiger-Mobil­funk-Lauf­zeit-Tarifen muss die Telekom nach­arbeiten: Ein XS-Tarif mit nur 5 GB Daten­volumen für schlappe 34,95 Euro im Monat ist einfach völlig aus der Zeit gefallen, wenn der Kunde kein Fest­netz von der Telekom haben kann oder will und keine Familie oder Freunde zur Tari­fop­timie­rung bereit­stehen.

Ein Trost: Es geht bei der Telekom auch deut­lich güns­tiger, wie sie in unserem Tarif-Ratgeber sehen können.