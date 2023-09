Telekom: Finanzchef übernimmt Geschäftskunden

Die Messe Digital X gilt als sein Meis­ter­stück. Die Rede ist vom Telekom-Geschäfts­kun­den­vor­stand Hagen Rick­mann (54), der das Unter­nehmen in Kürze verlassen wird. Gerüchte über diese Perso­nale waren schon während der Veran­stal­tung in Köln aufge­taucht. Als Rick­manns Nach­folger wird Klaus Werner (55) zum 14. Oktober 2023 dessen Posten über­nehmen.

Neue Funk­tion im Vorstand

Neuer Mann für Telekom-Geschäftskunden: Klaus Werner (55)

Foto: Deutsche Telekom Es ändert sich im Prinzip nur das Namens­schild, denn Werner bleibt Teil der Geschäfts­füh­rung der Telekom Deutsch­land und berichtet weiterhin direkt an Srini Gopalan, Vorstands­mit­glied Deut­sche Telekom AG und Spre­cher der Geschäfts­füh­rung Telekom Deutsch­land GmbH (internes Kürzel "TDG"). Klaus Werner folgt auf Hagen Rick­mann (54), der zum 13. Oktober außer­halb des Konzerns neue beruf­liche Heraus­for­derungen annehmen wird.

Zum Abschied gab es Lob vom obersten Chef: "Hagen Rick­mann hat einen entschei­denden Beitrag zum Erfolg des Geschäfts­kun­den­bereichs und für den deut­schen Mittel­stand geleistet. Insbe­son­dere mit der Digi­tali­sie­rungs­initia­tive Digital X hat er geholfen, die Digi­tali­sie­rung unseres Landes nach­haltig zu prägen", sagt Tim Höttges, Vorstands­vor­sit­zender Deut­sche Telekom. Rick­mann dankte für "all das Groß­artige, was wir gemeinsam geleistet und geschafft haben."

Klaus Werner wird den Geschäfts­kun­den­bereich der Telekom Deutsch­land mit einem Umsatz von rund 9,2 Milli­arden Euro (2022) und rund 10.500 Beschäf­tigten über­nehmen. Auf dem Programm stehen Mobil­funk, Fest­netz und IT-Lösungen. Neue Ange­bote werden digi­tale Lösungen wie Secu­rity sein.

Fast 30 Jahre Erfah­rung im Konzern

Klaus Werner hatte nach seinem Studium als Diplom-Volks­wirt 1994 als Controller bei T-Mobile begonnen und war 2001 zum Konzern­con­trol­ling gewech­selt. Dort betreute er die T-Mobile US und andere euro­päi­sche Mobil­funk-Töchter. 2005 wurde er Finanz­chef und CIO der Telekom Shop Gesell­schaft. 2008 wech­selte er in glei­cher Posi­tion zur T-Systems Inter­national (10 Milli­arden Euro Umsatz in 22 Ländern). Seit 2014 war Klaus Werner Finanz­chef der Telekom Deutsch­land und verant­wor­tete etwa 24,5 Milli­arden Euro Umsatz (im Jahr 2022).

Perso­nelle Diffe­renzen?

Der Telekom-Geschäftskundenchef Hagen Rickmann (r.), hier im Gespräch mit George Clooney und Barbara Schöneberger, will das Unternehmen in Kürze verlassen, weiß das Handelsblatt

Foto: Deutsche Telekom Die Wirt­schafts­zei­tung Handels­blatt vermu­tete, dass Hagen Rick­mann gerne Chef der Deutsch­land-Tochter der Telekom geworden wäre, was sicher auch den Arbeit­neh­mer­ver­tre­tern im Telekom-Aufsichtsrat gefallen hätte. Telekom-Konzern­chef Tim Höttges hatte sich dann aber für Srini Gopalan entschieden. Wohin Hagen Rick­mann künftig gehen und welche Funk­tion er dort bekleiden wird, ist noch nicht bekannt. Es wird vermutet, dass der Hamburger Rick­mann im Norden bleiben wird.

Das Konzept der Messe Digital X ist ziem­lich einzig­artig und gilt laut Rick­mann als "digi­tale Part­ner­messe" und sei keine reine Telekom-Veran­stal­tung. Bei der Rede von Tim Höttges war das Netz zeit­weise einge­knickt. Die Digital X findet in Köln zum einen im MediaPark und zum anderen in zig Büro­gebäuden und Kneipen oder Restau­rants der Kölner Innen­stadt statt.