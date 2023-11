Penny Mobil: 24 mal 5 GB Extra-Datenvolumen

Mehr Datenvolumen für Neukunden von Penny Mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Penny Mobil hat eine Aktion gestartet, die Neukunden mehr Daten­volumen spen­diert - aller­dings nicht dauer­haft, sondern nur für die ersten zwei Jahre nach Akti­vie­rung der Prepaid­karte. Darüber hinaus gilt das Angebot nur für einen einzigen Tarif. Inter­essenten, die ein anderes Preis­modell wünschen, gehen leer aus.

Kunden bekommen bei Buchung des Tarif Prepaid Smart bis zum 12. November insge­samt 120 GB zusätz­liches Surf-Volumen. Dieses wird in 24 Pakete mit jeweils 5 GB Inklu­siv­volumen aufge­teilt. Der Tarif schlägt mit einer Grund­gebühr von 7,99 Euro in vier Wochen zu Buche und bietet unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze sowie 5 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Unab­hängig davon, dass die Abrech­nung bei Penny Mobil norma­ler­weise in Vier-Wochen-Schritten erfolgt, sind die Bonus-Daten­pakete jeweils 31 Tage lang gültig. Zu beachten ist jedoch, dass nicht genutztes Extra-Surf­volumen ersatzlos verfällt und nicht in den jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum mitge­nommen werden kann.

Alter­native zum Smart Plus Tarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Der Akti­ons­tarif könnte für Inter­essenten eine Alter­native zum Tarif Prepaid Smart Plus von Penny Mobil sein. Dieser kostet 12,99 Euro in vier Wochen und bietet neben einer Allnet-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 10 GB High­speed-Daten­volumen - also unge­fähr so viel, wie Kunden im Rahmen der Aktion mit dem güns­tigeren Prepaid-Smart-Tarif zur Verfü­gung haben.

Kunden können nach Ablauf der ersten 24 Monate ggf. in den Smart-Plus-Tarif wech­seln bzw. abwarten, welche Alter­nativen sich dann anbieten. Wer seine bestehende Handy­nummer zu Penny Mobil mitbringt, bekommt zusätz­lich einen Bonus über 10 Euro. Dieser wird auf dem Prepaid­konto gutge­schrieben. Eine Baraus­zah­lung ist nicht vorge­sehen.

Penny Mobil wird tech­nisch von cong­star betreut. Die Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Sie haben die Netz­tech­nolo­gien GSM und LTE zur Verfü­gung, während der Zugang zum 5G-Netz nicht möglich ist. Der mobile Internet-Zugang ist auf 25 MBit/s im Down­stream begrenzt, was für die meisten Anwen­dungen ausrei­chend sein sollte.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich auf teltarif.de. Hier können Sie Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.