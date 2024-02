Penny Mobil & ja!mobil: 60 GB Bonus Datenvolumen

Mehr Datenvolumen für Neukunden bei Penny Mobil und ja!mobil

Einige Prepaid-Discounter, die ihre Tarife im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom reali­sieren, haben für die nächsten Tage Aktionen für Neukunden ange­kün­digt. So können sich Inter­essenten bei Penny Mobil und ja!mobil insge­samt 60 GB zusätz­liches Daten­volumen sichern, wenn sie die SIM-Karte im Akti­ons­zeit­raum vom 26. Februar bis 3. März akti­vieren und die Tarife Smart, Smart Plus oder Smart Max wählen.

Der Surf-Bonus wird in zwölf Pakete mit jeweils 5 GB Daten­volumen aufge­teilt, die jeweils 31 Tage lang gültig sind - unge­achtet dessen, dass die Tarife von Penny Mobil und ja!mobil ansonsten in 28-Tage-Schritten abge­rechnet werden. Nicht genutztes Daten­volumen entfällt am Ende der jewei­ligen Lauf­zeit und wird nicht in den nächsten Abrech­nungs­zeit­raum über­tragen.

Inter­essenten haben außerdem die Möglich­keit, sich ein Star­terset von Penny Mobil mit 70 Prozent Rabatt gegen­über den Stan­dard-Kondi­tionen zu sichern. Die SIM-Karte ist demnach für 2,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,95 Euro erhält­lich. Das Start­gut­haben beträgt unver­ändert 10 Euro. Auch diese Aktion läuft vom 26. Februar bis 3. März und gilt für alle Tarife mit Ausnahme des Sechs-Monats-Pakets.

Kauf­land Mobil: Star­terset für unter 3 Euro

Ab dem 29. Februar sind auch die Star­ter­sets von Kauf­land Mobil für 2,99 Euro erhält­lich. Darüber infor­miert das Online­portal Tarif­fuxx. Norma­ler­weise kosten die Start­pakete 9,99 Euro. Das Start­gut­haben beträgt unver­ändert 10 Euro. Wer sich für das Angebot entscheidet, muss aller­dings voraus­sicht­lich eine Kauf­land-Filiale aufsu­chen. Auf der Kauf­land-Mobil-Webseite wird zwar mit der Online-Verfüg­bar­keit der Star­ter­sets geworben. Klickt man das Angebot an, erfährt man jedoch, dass die Liefe­rung "aufgrund vorüber­gehender tech­nischer Probleme" nicht möglich ist.

Beson­der­heit bei Kauf­land Mobil ist die Möglich­keit, Star­ter­sets anstelle klas­sischer SIM-Karten auch mit eSIM-Profil zu erwerben. Die Pakete hängen wie die Sets mit physi­schen Betrei­ber­karten an den Kassen aus und sind entspre­chend gekenn­zeichnet.

Erst vor wenigen Tagen hat Kauf­land Mobil sein 5G-Angebot gestartet. Aus diesem Anlass hat der Discounter, der seine Ange­bote eben­falls im Telekom-Netz reali­siert, neue Tarife einge­führt. Die LTE-Preis­modelle bleiben zumin­dest für eine Über­gangs­zeit parallel erhalten. Details zu den aktu­ellen Tarifen von Kauf­land Mobil haben wir in einer Meldung zusam­men­gefasst.