Penny Mobil & ja!mobil: Neue Option für echte Daten-Flat

Kunden von Penny Mobil und ja!mobil bieten für knapp 7 Euro ab sofort eine echte Daten-Flat­rate an. Diese ist für jeweils 24 Stunden gültig.

Penny Mobil und ja!mobil haben neue Optionen für die mobile Internet-Nutzung einge­führt. Die Ange­bote nennen sich bei beiden Prepaid-Discoun­tern Unli­mited Daypass und kosten jeweils 6,99 Euro. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um echte Flat­rates für den mobilen Internet-Zugang. Auf eine Perfor­mance-Drossel nach Verbrauch einer bestimmten Daten­menge wird dabei verzichtet.

Die Option kann direkt nach der Buchung genutzt werden. Für die Dauer von 24 Stunden wird das über­tra­gene Daten­volumen nicht berechnet. Anschlie­ßend surft der Kunde wieder über das Inklu­siv­volumen seines Tarifs. Alter­nativ besteht die Möglich­keit, erneut einen Unli­mited Daypass zu buchen. Voraus­set­zung für die Akti­vie­rung der Flat­rate-Option ist, dass mindes­tens 6,99 Euro Guthaben auf dem Prepaid­konto vorhanden sind. Hat der Kunde weniger Guthaben, schlägt die Buchung der Unli­mited Dayflat fehl. Neue Flatrate-Option im Telekom-Netz

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Kunden von Penny Mobil und ja!mobil nutzen das Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Sie surfen unab­hängig vom Tarif mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream. Zur Verfü­gung stehen das GSM- und LTE-Netz, während der Zugang zum 5G-Netz nicht möglich ist.

So wird die Flat­rate-Option gebucht

Kunden, die den Unli­mited Daypass buchen möchten, rufen die Webseite datapass.de auf, unter der sich auch der jeweils aktu­elle Daten­ver­brauch kontrol­lieren lässt. Hier ist die neue Flat­rate-Option als Daten­pass zu finden. Wichtig ist, dass der Internet-Zugang beim Zugriff auf die Data­pass-Seite über die SIM-Karte von Penny Mobil oder ja!mobil herge­stellt wird. Ist das nicht der Fall - etwa weil eine aktive WLAN-Verbin­dung besteht -, ist nur eine Fehler­mel­dung zu sehen.

Wie es im "Klein­gedruckten" zur neuen Option heißt, steht die echte Daten-Flat­rate nicht nur inner­halb Deutsch­lands, sondern auch in der Länder­gruppe 1 (EU plus Groß­bri­tan­nien) und in der Schweiz zur Verfü­gung. Dabei kommt offenbar - wie für direkte Telekom-Kunden - keine Fair-use-Rege­lung zum Einsatz, sodass die Nutzer auch im benach­barten Ausland eine Flat­rate für den mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung haben.

Die Mobil­funk­tarife von Penny Mobil und ja!mobil werden tech­nisch von cong­star betreut. In einer weiteren Meldung haben wir bereits über ein cong­star-Angebot berichtet, mit dem die Kunden für 22 Euro monat­lich eine Allnet-Flat mit jeweils 44 GB Daten­volumen bekommen.