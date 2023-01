Telekom-Netz: Penny-Mobil-Starterset mit 70 Prozent Rabatt

Neukunden-Aktion bei Penny Mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: penny.de Penny Mobil hat eine Aktion gestartet, mit der der Discounter weitere Kunden für seine Tarife gewinnen will. Wer sich bis zum 5. Februar für eine Prepaid­karte des Unter­neh­mens entscheidet, bekommt das Star­terset mit 70 Prozent Rabatt gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen. Im Rahmen der Aktion kostet das Star­terset somit nur 2,99 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 9,95 Euro.

Vom Preis­vor­teil profi­tieren Kunden, die die SIM-Karte in einem der Penny-Märkte erwerben. Ausge­schlossen von der Aktion sind die Star­ter­sets für das Sechs-Monats-Paket von Penny Mobil. Die Tarife bleiben unver­ändert. Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Sie haben die Netz­tech­nolo­gien GSM und LTE zur Verfü­gung. Der 5G-Zugang ist gesperrt.

Wech­sel­bonus noch bis Ende März

Screenshot: teltarif.de, Quelle: penny.de Im Rahmen einer weiteren Aktion haben Neukunden von Penny Mobil die Möglich­keit, sich ein Bonus-Guthaben von 10 Euro zu sichern, wenn sie ihre bestehende Handy­nummer zum Prepaid-Discounter mitbringen. Die Gutschrift erfolgt auf dem Prepaid­konto und wird mit den für die Mobil­funk­nut­zung anfal­lenden Kosten verrechnet. Eine Baraus­zah­lung ist nicht möglich.

Penny Mobil gehört zu den Mobil­funk­marken, die nach wie vor auch einen grund­gebühr­freien 9-Cent-Tarif in Angebot haben. Preis­modelle für Smart­phone-Nutzer gibt es zu Preisen ab 4,99 Euro in vier Wochen. Zu diesem Kurs ist der Prepaid-Basic-Tarif zu bekommen. Hier sind in jedem Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­raum 100 Gesprächs­minuten und 1 GB Daten­volumen inklu­sive.

Allnet-Flat­rate für unter 8 Euro

Allnet-Flat­rates gibt es bei Penny Mobil ab 7,99 Euro in vier Wochen. Im Tarif Prepaid Smart sind neben unbe­grenzten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 3 GB Daten­volumen enthalten. Für 12,99 Euro in vier Wochen steigt das Daten­kon­tin­gent im Tarif Prepaid Smart Plus auf 6 GB. Prepaid Smart Max kostet 19,99 Euro in vier Wochen. In diesem Preis­modell sind 12 GB High­speed-Surf­volumen in vier Wochen enthalten.

Der mobile Internet-Zugang ist bei Penny Mobil mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream möglich. Tech­nisch betreut werden die Ange­bote der Rewe-Marke von cong­star. Der Telekom-Discounter bietet derzeit im Rahmen einer Aktion Sonder­kon­ditionen für seine Allnet-Flat­rates.