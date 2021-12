Telekom-Netz: Penny-Mobil-SIM mit 70 Prozent Rabatt

Penny Mobil startet Aktion

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Die Mobil­funk­marken der Rewe-Gruppen bieten ihre Star­ter­sets regel­mäßig zu vergüns­tigten Kondi­tionen an. Derzeit wirbt Penny Mobil mit einem Rabatt von 70 Prozent zum Jahres­wechsel. Die Aktion läuft bereits und endet am 2. Januar. Das Angebot gilt für den Kauf der Prepaid­karten in einer der Penny-Filialen in ganz Deutsch­land. Ausge­nommen ist das Star­terset für das Sechs-Monats-Paket des Discoun­ters.

Durch den Rabatt sind die SIM-Karten von Penny Mobil derzeit für 2,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,95 Euro zu bekommen. In der Penny-Karten­welt wird derzeit noch der regu­läre Verkaufs­preis ange­zeigt. Zudem werden beim Online-Kauf gene­rell 4,95 Euro Versand­kosten berechnet, sodass es sich für Inter­essenten empfiehlt, eher im statio­nären Handel zuzu­schlagen.

Wech­sel­bonus bei Rufnum­mern­mit­nahme

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Seit Anfang Dezember fallen für die Mitnahme einer Handy­nummer zu einem neuen Provider keine Gebühren mehr an. Manche Anbieter machen Neukunden die Rufnum­mern­por­tie­rung weiterhin mit Gutschriften schmack­haft. Das gilt auch für Penny Mobil, sofern die Mitnahme der Mobil­funk­nummer bis zum 31. Dezember beauf­tragt wird und erfolg­reich ist.

Im Falle einer erfolg­rei­chen Rufnum­mern­por­tie­rung erhalten die Kunden eine Gutschrift über 10 Euro. Der Bonus wird auf das Prepaid-Guthaben aufge­bucht. Eine Baraus­zah­lung ist nicht möglich. Die regu­läre Rufnum­mern­mit­nahme ist ab 123 Tage vor und bis zu 90 Tage nach Been­digung des alten Vertrages möglich. Eben­falls möglich ist eine sofor­tige Portie­rung bei Fort­füh­rung des bishe­rigen Vertrags mit neuer Handy­nummer.

Musik-Flat­rate drei Monate kostenlos

Nicht zuletzt haben Penny-Mobil-Kunden die Möglich­keit, die Musik-Option des Prepaid-Discoun­ters in den ersten 90 Tagen (dreimal 30 Tage) ohne Aufpreis zu nutzen. Dieses Angebot gilt nur für die erst­malige Buchung dieser Option. Nach Ablauf der ersten drei Monate kostet die jeder­zeit künd­bare Option 8,99 Euro in 30 Tagen. Kunden bekommen Zugang zu Tidal HiFi.

Penny Mobil wird tech­nisch von cong­star betreut. Die Kunden tele­fonieren und surfen im GSM- und LTE-Netz der Deut­schen Telekom. Für den mobilen Internet-Zugang stehen bis zu 25 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Mit den SIM-Karten von Penny Mobil sind Tele­fonate auch über VoLTE und WLAN Call möglich.