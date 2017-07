Penny Mobil & ja!mobil: Neue Tarife und mehr Datenvolumen

Nachdem Penny Mobil und ja!mobil bereits im April dieses Jahres Anpassungen an ihren Tarifen vorgenommen haben, gibt es bei den beiden Anbietern nun erneut Umstellungen. Zum einen bieten die Discounter ab dem 18. Juli zwei neue Tarife zur Wahl an, zum anderen haben sie dem Bestands­tarif Smart erneut mehr Daten­volumen spendiert.

Sowohl Penny Mobil als auch ja!mobil realisieren ihre Dienste im Netz der Telekom. Die Tarife beider Anbieter sind identisch aufgebaut, da beide eine Marke des Telekom-Discounters congstar sind. LTE steht Kunden nicht zur Verfügung, stattdessen surfen sie über UMTS/HSPA+ mit maximalen Datenraten von bis zu 21,6 MBit/s im Downstream.

Smart-Tarif mit mehr Datenvolumen

Neue Tarife bei Penny Mobil und ja!mobil Der Tarif Smart beinhaltet ab sofort 1,25 GB Daten­volumen statt wie bisher 1 GB. Erst im April hatten Penny Mobil und ja!mobil das Inklusiv­volumen von 750 MB auf 1 GB angehoben. Am Preis von 7,99 Euro pro 30 Tage hat sich nichts geändert. Ebenfalls unverändert gelassen wurden die übrigen Tarif-Bestand­teile. So bietet der Tarif Smart neben den 1,25 GB Daten wie gewohnt 300 Frei-Minuten für Gespräche in alle deutschen Netze. Sind diese verbraucht, werden für jede weitere Minute jeweils 9 Cent berechnet. Ebenso teuer sind SMS, wenn Nutzer nicht die Option SMS 50 buchen, die für 1 Euro pro 30 Tage 50 SMS beinhaltet.

Das Startpaket für den Tarif Smart kostet einmalig 9,95 Euro und beinhaltet bereits ein Guthaben von 10 Euro. Dank EU-Roaming­tarif lassen sich alle im Smart inkludierten Leistungen ohne Zusatz­kosten auch innerhalb der EU nutzen. Von der Erhöhung des Datenvolumens im Smart-Tarif profitieren neben Neukunden auch Bestands­kunden, da bei ihnen das Inklusivvolumen mit der nächsten Abbuchung des Paketpreises automatisch angepasst wird.

Tarif-Überblick Smart Smart Plus Allnet-Flat Monats­kosten 7,99 12,99 19,99 Start­paket 9,95 9,95 19,95 Gut­haben 10,00 13,00 20,00 Telefonie Frei-Min. 300 600 Flat Folge-Min. 0,09 0,09 - Takt 60/60 60/60 60/60 SMS 0,09 0,09 0,09 Internet LTE nein nein nein Down/Up 21,6 MBit/s / 5,76 MBit/s Drossel Down/Up 64 kBit/s / 16 kBit/s Daten­volumen 1,25 GB 2 GB 3 GB Takt 100 kB 100 kB 100 kB EU-Roaming­tarif ja 1) Stand: 13. Juli 2017, Preise in Euro

1) Inklusivleistungen sind ohne Zusatzkosten im EU-Ausland nutzbar.

Neue Tarife von Penny Mobil und ja!mobil

Ab 18. Juli sind die neuen Tarife von Penny Mobil und ja!mobil buchbar. Dabei handelt es sich zum einen um den Tarif Smart Plus und zum anderen um die erste Allnet-Flat der beiden Anbieter. Der Smart Plus ist eine Erweiterung des bekannten Smart-Tarifes. Er wird zum Preis von 12,99 Euro pro vier Wochen angeboten und beinhaltet neben 2 GB Datenvolumen auch 600 Minuten für Gespräche in alle deutschen Netze. Weitere Minuten und auch SMS werden wie beim Tarif Smart mit jeweils 9 Cent abgerechnet.

Das Startpaket des Smart Plus kostet 9,95 Euro, das Guthaben fällt mit 13 Euro etwas höher aus als das im Smart-Tarif enthaltene. Zum Tarif sind die gleichen Optionen buchbar, die Penny Mobil und ja!mobil bereits jetzt zum Smart anbieten.

Die erste Allnet-Flat der beiden Discounter kostet 19,99 Euro und hat eine Laufzeit von vier Wochen. Neben einer Flatrate für Gespräche in alle deutschen Netze ist auch eine 3-GB-Datenflat Bestandteil des Tarifs. SMS werden zusätzlich abgerechnet und kosten jeweils 9 Cent. Das Startpaket gibt es für 9,95 Euro inklusive 20 Euro Guthaben. Bei beiden neuen Angeboten sind die Inklusivleistungen der Tarife auch im EU-Ausland ohne Zusatzkosten nutzbar.

In unserem Tarif-Vergleich finden sie vergleichbare Angebote im Telekom-Netz. Aktionsbedingt gibt es derzeit beispielsweise von klarmobil eine günstige Allnet-Flat im Telekom-Netz für knapp 16 Euro.