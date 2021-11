ja!mobil und Penny: Keine eSIM wegen fehlender Nachfrage

Schon vor zwei Jahren wurde die eSIM bei cong­star einge­führt, mitt­ler­weile auch bei anderen im Telekom-Netz reali­sierten Discoun­tern. Schon damals musste teltarif.de aller­dings melden: Kunden von Penny Mobil und ja!mobil erhalten keine eSIM.

Inzwi­schen ist aller­dings einige Zeit ins Land gegangen und es gibt sehr viel mehr Geräte mit eSIM-Unter­stüt­zung auf dem Markt als damals. Gleich­zeitig stellen ja!mobil und Penny Mobil nach wie vor mit die güns­tigsten Tarife im Telekom-Netz. Die Verwei­gerung, eine eSIM anzu­bieten, wirft also Fragen auf.

Unver­ständnis bei betrof­fenem Kunden

Immer noch keine eSIM bei Penny Mobil und ja!mobil

Ein teltarif.de-Leser schrieb uns nun mit Verweis auf unseren zwei Jahre alten Artikel:

Vor rund zwei Jahren gab es bei Euch mal einen Artikel, dass es keine eSIM bei ja!mobil geben wird. Inzwi­schen haben sich die Zeiten ein wenig geän­dert, und immer mehr Tele­fone verfügen auch über eine eSIM. Also habe ich erneut bei ja!mobil ange­fragt. Es antwortet der zustän­dige cong­star Service als Betreiber am 26.10.2021: "Eine eSIM bietet ja!mobil nicht an. Wir haben keine Infor­mationen dazu, wann und ob die eSIM ange­boten wird." Habt Ihr eine Chance über Eure Kanäle ein belast­bares Update zu bekommen? Es muss doch inzwi­schen wenigs­tens einen Fahr­plan geben, wann die cong­star-Marken auch eSIMs anbieten, wenn cong­star selbst das längst kann.

cong­star: Bei mehr Inter­esse könnte eSIM kommen

Ein großer Teil der Star­ter­pakete von Penny Mobil und ja!mobil wird sicher­lich weiterhin in den entspre­chenden Super­märkten verkauft. Wie hoch die Gewinn­spanne für die Märkte dabei ist, dazu liegen uns aller­dings keine Angaben vor. Könnte es sein, dass die Märkte um ihre Umsätze fürchten, wenn die Kunden zukünftig im großen Stil eSIM-Profile über das Internet bestellen würden?

Auf unsere Anfrage schrieb uns ein Spre­cher von cong­star:

Ihre Anfrage können wir wie folgt beant­worten: Als Mobil­funk­anbieter und tech­nischer Leis­tungs­erbringer für die Tarife der REWE Group arbeitet cong­star konti­nuier­lich daran, das Angebot zu opti­mieren und die Produkte zu einem sehr guten Preis-/Leis­tungs­ver­hältnis anzu­bieten. Dabei legen wir auch großen Wert auf die Rück­mel­dungen und Bedürf­nisse unserer Kunden und Partner. Bei den Mobil­funk­tarifen von Penny Mobil und ja!mobil ist die Nach­frage nach einer eSIM nicht so hoch wie bei anderen Tarif­ange­boten von cong­star. Bei dem App-basierten Mobil­funk­tarif fraenk beispiels­weise, der ausschließ­lich digital buchbar ist und eine andere Ziel­gruppe anspricht, sehen wir eine im Vergleich sehr hohe eSIM-Nach­frage und bieten diese für fraenk Kunden dementspre­chend auch an. Auch cong­star Prepaid Kunden können eine eSIM nutzen. Unab­hängig davon prüfen wir regel­mäßig alle von cong­star ange­botenen Tarife - und werden perspek­tivisch auch weitere Tarife mit eSIM anbieten. Gerne halten wir Sie hierzu auf dem Laufenden. Bei Rück­fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü­gung.

Ganz ausge­schlossen erscheint es also offenbar nicht, dass auch die beiden Super­markt-Marken irgend­wann eine eSIM bekommen, wobei hier der Hinweis auf das Preis-/Leis­tungs­ver­hältnis unver­ständ­lich ist. Eine eSIM digital zu vertreiben, dürfte deut­lich kosten­güns­tiger sein als SIM-Karten herzu­stellen, in ein Star­ter­paket zu packen und in die Filialen zu trans­por­tieren. Wer als Kunde also Inter­esse an einer eSIM hat, sollte den Rat von cong­star befolgen und dies (gege­benen­falls auch wieder­holt) dem jewei­ligen Kunden­ser­vice mitteilen. Gege­benen­falls kann man auch den Wechsel zu einem eSIM-fähigen Provider androhen:

ja!mobil: Hotline 0221-79700333, Kontakt­for­mular

Penny Mobil: Hotline 0221-79700330, Kontakt­for­mular

