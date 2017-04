Penny Mobil und ja!mobil: Mehr Datenvolumen, schneller Surfen

Penny Mobil und ja!mobil bieten im Smart Tarif nun monatlich 1 GB statt 750 MB Highspeed-Datenvolumen an. Dazu surfen die Kunden mit höherer Geschwindigkeit als bisher.

Penny Mobil und ja!mobil verbessern Smart Tarif Penny Mobil und ja!mobil werten ihren Smart Tarif auf. So haben die Kunden ab sofort mehr monatliches Datenvolumen zur Verfügung. Zudem wird die maximale Übertragungsgeschwindigkeit für den mobilen Internet-Zugang erhöht. Die monatliche Grundgebühr bleibt unverändert.

Der Smart Tarif schlägt mit einem Grundpreis von 7,99 Euro für einen 30-tägigen Nutzungszeitraum zu Buche. Dafür bekommen die Kunden nun 1 GB ungedrosseltes Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang. Bislang wurde die Übertragungsgeschwindigkeit bereits nach einem Verbrauch von 750 MB bis zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums gedrosselt.

Bis zu 21,6 MBit/s über UMTS

Darüber hinaus bieten Penny Mobil und ja!mobil ihren Kunden im Smart Tarif einen schnelleren mobilen Internet-Zugang an. War die Übertragungsgeschwindigkeit bislang auf 14,4 MBit/s im Downstream begrenzt, so stehen nun bis zu 21,6 MBit/s zur Verfügung. Die Kunden müssen allerdings weiterhin auf den LTE-Zugang verzichten. In Regionen ohne UMTS-Ausbau steht demnach nur EDGE-Geschwindigkeit zur Verfügung.

Zum Tarif gehört außerdem ein Paket mit monatlich 300 Gesprächsminuten, die sich für Verbindungen in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze nutzen lassen. Nach Verbrauch der Inklusivminuten werden weitere Telefonate mit einem Minutenpreis von 9 Cent abgerechnet. Der SMS-Versand schlägt generell mit 9 Cent zu Buche.

SMS-Paket optional buchbar

Auf Wunsch können die Kunden ein Paket mit 50 Kurzmitteilungen zum Preis von 1 Euro buchen. Dieses Paket ist 30 Tage lang gültig. Wird die Inklusivleistung vorab verbraucht, so wird wieder der Standardpreis von 9 Cent je SMS in alle Netze berechnet. Neben Interessenten, die sich ab sofort neu für den Smart Tarif entscheiden, profitieren auch Bestandskunden von Penny Mobil und ja!mobil von den Verbesserungen. Diese werden jeweils zu Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums auf die neuen Konditionen umgestellt.

Neukunden erhalten das Starterset von Penny Mobil bzw. ja!mobil für 9,95 Euro. Im Kaufpreis ist ein Startguthaben von 10 Euro enthalten. Technisch realisiert werden die Angebote der beiden Discounter der Rewe Gruppe von congstar. Die Kunden telefonieren, simsen und surfen im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Über unseren Tarifrechner haben Sie die Möglichkeit, zu überprüfen, welches Angebot für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist.