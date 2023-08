Telekom-Netz: Mehr Datenvolumen bei Penny & ja!mobil

Penny und Rewe werten Smartphone-Tarife auf

Screenshots: teltarif.de, Quellen: jamobil.de, pennymobil.de Nach einigen Mitbe­wer­bern verän­dern jetzt auch Penny Mobil und ja!mobil ihre Prepaid­tarife. Anders als beispiels­weise bei Aldi Talk und Lidl Connect werden die Grund­gebühren nicht erhöht. Dafür erhalten die Kunden aber auch weder den Zugang zum 5G-Netz, noch eine Verdopp­lung der maxi­malen Daten­über­tra­gungs­rate auf 50 MBit/s, sondern "nur" mehr Surf­volumen. Davon profi­tieren neben neuen Inter­essenten auch alle Bestands­kunden.

Der Prepaid Basic Tarif bleibt unver­ändert. Er kostet 4,99 Euro in vier Wochen und bietet 1 GB Daten­volumen sowie 100 Inklu­siv­volumen für Anrufe in alle Netze. Eine SMS kann für 9 Cent verschickt werden, und nach Verbrauch der Inklu­siv­leis­tung schlägt jede weitere Gesprächs­minute mit eben­falls 9 Cent zu Buche.

5 GB für 7,99 Euro

Penny und Rewe werten Smartphone-Tarife auf

Screenshots: teltarif.de, Quellen: jamobil.de, pennymobil.de In allen höher­wer­tigen Tarifen ist wie bisher eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Der Prepaid Smart für 7,99 Euro in vier Wochen bietet für Neukunden ab 8. August in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 5 GB anstelle der bishe­rigen 4 GB Daten­volumen. Bestands­kunden profi­tieren ab dem jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum nach dem 8. August.

Im Prepaid Smart Plus für 12,99 Euro in vier Wochen sind nun 10 GB Daten­volumen mit LTE 25 enthalten. Bisher waren es 8 GB. Kunden, die sich für den Tarif Prepaid Smart Max für 19,99 Euro in vier Wochen entscheiden, bekommen künftig 20 GB anstelle der bishe­rigen 16 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Vor- und Nach­teile

Vorteil gegen­über verschie­denen Mitbe­werber-Ange­boten sind die unver­änderten Grund­preise, trotz derer die Kunden mehr Surf­volumen für den Internet-Zugang erhalten. Auch Bestands­kunden profi­tieren auto­matisch von der Aufwer­tung. Dafür bleibt die Zugangs­tech­nologie unver­ändert.

Kunden bekommen nicht nur keinen Zugang zum 5G-Netz. Es bleibt auch bei maximal 25 MBit/s im Down­stream. Unter dem Strich dürfte das für die meisten Anwen­dungen ausrei­chen. Die 5G-Frei­schal­tung könnte dafür sorgen, dass Kunden auch an Orten mit über­las­tetem LTE-Netz noch einen brauch­baren Internet-Zugang zur Verfü­gung haben.

Im Rahmen einer weiteren Meldung haben wir 5G mit Aldi Talk auspro­biert.