Penny Mobil & ja!mobil: Dauerhaft mehr Datenvolumen

Penny Mobil und ja!mobil reagieren auf die im Juni ange­kün­digten neuen Kondi­tionen bei Aldi Talk und Lidl Connect. Auch bei den beiden Prepaid-Discoun­tern im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom bekommen Kunden künftig mehr Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Die Verbes­serungen greifen ab sofort, wie auch Leser bereits bemerkt haben. Nun hat die Pres­sestelle von cong­star die Opti­mie­rungen offi­ziell bestä­tigt. cong­star ist für die tech­nische Abwick­lung der beiden Super­markt-Discounter verant­wort­lich.

Wie Lidl Connect bieten auch Penny Mobil und ja!mobil weiterhin einen Tarif für 4,99 Euro in vier Wochen an, der sich an Einsteiger, Weni­gnutzer und preis­sen­sible Kunden richtet. Dieses Preis­modell nennt sich Prepaid Basic und bietet in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB Daten­volumen sowie 100 Inklu­siv­minuten für Gespräche in alle deut­schen Netze. Der Versand einer SMS schlägt mit 9 Cent zu Buche.

Allnet-Flat ab 7,99 Euro

Mehr Datenvolumen bei Penny Mobil und ja!mobil

Quelle: pennymobil.de, Screenshot: teltarif.de In allen höher­wer­tigen Tarifen ist eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Der Prepaid Smart kostet weiterhin 7,99 Euro in vier Wochen und bietet 4 GB anstelle der bishe­rigen 3 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Im Prepaid Smart Plus für 12,99 Euro in vier Wochen sind jetzt 8 GB anstelle der bishe­rigen 6 GB Daten­volumen enthalten.

Für Viel­nutzer bieten Penny Mobil und ja!mobil den Tarif Prepaid Smart Max an. Dieser schlägt mit einer Grund­gebühr in Höhe von 19,99 Euro in vier Wochen zu Buche. Dafür bekommen die Kunden neben unge­bremsten Tele­fonaten und SMS in alle deut­schen Netze jetzt 16 GB Daten­volumen. Bislang war die unge­dros­selte Daten­menge in jedem Abrech­nungs­zeit­raum auf 12 GB begrenzt.

Auch Sechs-Monats-Pakete werden aufge­wertet

Neben den im Vier-Wochen-Takt abge­rech­neten Tarifen werten die beiden Prepaid-Discounter auch ihr Sechs-Monats-Paket auf. Anstelle der bishe­rigen 6 GB sind jetzt 8 GB Daten­volumen enthalten. Der Tarif ist nur online erhält­lich, kostet 29,99 Euro für sechs Monate und bietet auch eine Allnet-Flat­rate für Sprache und Text.

Für die Kunden von Penny Mobil und ja!mobil bleibt es bei der Möglich­keit, das GSM- und LTE-Netz der Deut­schen Telekom zu nutzen. Der 5G-Zugang ist nicht möglich. Wie berichtet, startet Aldi Talk kommende Woche mit 5G-Tarifen, bei denen sich zwar die Inklu­siv­leis­tungen verbes­sern, aber auch die Grund­gebühren erhöhen.