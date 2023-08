Telekom-Netz: Prepaid-Allnet-Flat mit Daten unter 5 Euro

Penny Mobil und ja!mobil bieten ihren Prepaid Basic Tarif ab 31. August mit Allnet-Flat­rate an. Bisher waren nur 100 Gesprächs­minuten inklu­sive.

Prepaid Basic Tarif wird aufgewertet

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Die Prepaid-Discounter Penny Mobil und ja!mobil starten zum 31. August mit einer neuen Version ihres Prepaid-Basic-Tarifs. Waren bislang in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 100 Gesprächs­minuten für Verbin­dungen in alle deut­schen Fest- und Mobil­funk­netze inklu­sive, bekommen Neukunden künftig eine Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen in alle Netze.

Die Grund­gebühr für den Tarif beträgt weiterhin 4,99 Euro in vier Wochen. Darüber hinaus ist im Preis auch weiterhin 1 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang enthalten. Wie bisher tele­fonieren, simsen und surfen die Kunden im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom.

Wer eine Prepaid­karte von Penny Mobil oder ja!mobil nutzt, kann auf das GSM- und LTE-Netz zurück­greifen. Den 5G-Zugang bietet die Telekom Prepaid-Discoun­ter­kunden in ihrem Netz noch nicht an. Einzig cong­star kann Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis auch eine 5G-Option anbieten.

Unver­ändert bleibt für Kunden von Penny Mobil und ja!mobil auch die Perfor­mance für die Nutzung des mobilen Internet-Zugangs. Die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit ist auf 25 MBit/s im Down­stream begrenzt. Tele­fonate sind leitungs­ver­mit­telt im GSM-Netz, über VoLTE im 4G-Netz und über WLAN-basierte Internet-Verbin­dungen (VoWiFi) möglich.

Bestands­kunden müssen aktiv wech­seln

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Bestands­kunden werden nicht auto­matisch auf den verbes­serten Tarif umge­stellt. Wer das neue Preis­modell nutzen möchte, hat dazu ab 31. August die Möglich­keit - wahl­weise über die App des jewei­ligen Disco­unters oder über die Service-Hotline.

Das Star­terset für den Prepaid-Basic-Tarif der beiden Discount-Marken kostet abseits von Aktionen 9,95 Euro. Im Preis enthalten sind 7,50 Euro Start­gut­haben. Spätes­tens vor Beginn des zweiten Abrech­nungs­zeit­raums müssen die Kunden demnach Prepaid-Guthaben aufladen.

Die Mobil­funk­tarife von ja! mobil und Penny Mobil werden von der Rewe Group ange­boten und von der cong­star Services GmbH tech­nisch reali­siert. Anfang August wurden bereits die höher­wer­tigen Tarife der beiden Mobil­funk­marken aufge­wertet. Kunden erhalten mehr Daten­volumen ohne zusätz­liche Kosten. Von dieser Aufwer­tung profi­tieren auch Bestands­kunden auto­matisch.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­tarif sind, haben Sie mit unserem Tarif­ver­gleich die Möglich­keit, ein Angebot zu ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspricht.