Telekom-Netz: Mehr Startguthaben bei Penny & ja!mobil

Die Prepaid-Discounter Penny Mobil und ja!mobil haben eine weitere Neukunden-Aktion ange­kün­digt. Dabei können Kunden, die ihre SIM-Karte im Akti­ons­zeit­raum akti­vieren, 10 Euro zusätz­liches Start­gut­haben bekommen. Das Angebot gilt für den Zeit­raum vom 20. bis 26. März. Entschei­dend ist nicht das Kauf­datum, sondern der Termin, an dem der Mobil­funk­anschluss akti­viert wird.

Auto­matisch wird das Extra-Start­gut­haben nicht aufge­bucht. Statt­dessen müssen Inter­essenten den Bonus per SMS anfor­dern. Die Kurz­nach­richt an die Rufnummer 22011 ist kostenlos. Wer sich für Penny Mobil entscheidet, muss den Text "Penny" (ohne Sonder­zei­chen) per Kurz­mit­tei­lung verschi­cken. Neukunden von ja!mobil müssen das Kenn­wort "REWE" (ohne Sonder­zei­chen) simsen. Der Empfang der Kurz­mit­tei­lung wird eben­falls per SMS bestä­tigt. Neukunden-Aktion bei Penny Mobil und ja!mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Die Aufbu­chung der 10 Euro Extra-Guthaben soll inner­halb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestä­tigung erfolgen. Eine Baraus­zah­lung ist nicht möglich. Von der Aktion profi­tieren Kunden, die sich für die Tarife Basic, Smart, Smart Plus und Smart Max entscheiden. Ausge­nommen sind der grund­gebühr­freie 9-Cent-Tarif, das Sechs-Monats-Paket und der Daten­tarif.

Kondi­tionen im Rahmen der Aktion

Der Tarif Prepaid Basic bekommt im Rahmen der Aktion 17,50 Euro anstelle der sonst übli­chen 7,50 Euro Start­gut­haben. Der Tarif kostet 4,99 Euro in vier Wochen und bietet in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 100 Gesprächs­minuten und 1 GB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang über EDGE und LTE. Wie in allen Tarifen von Penny Mobil und ja!mobil surfen die Kunden mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream.

Im Prepaid Smart verdop­pelt sich das Start­gut­haben von 10 auf 20 Euro. Der Tarif kostet 7,99 Euro in vier Wochen. Dafür bekommen die Kunden eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie 3 GB Daten­volumen. Prepaid Smart Plus bekommt 23 statt 13 Euro Start­gut­haben. Der Tarif bietet in jedem Vier-Wochen-Abrech­nungs­zeit­raum neben der Allnet-Flat 6 GB Surf­volumen. Im Prepaid Smart Max steigt das Daten­volumen auf 12 GB in vier Wochen. Der Tarif kostet 19,99 Euro in jedem Abrech­nungs­zeit­raum, und das Start­gut­haben steigt im Rahmen der Aktion von 20 auf 30 Euro.

Neukunden, die ihre bestehende Handy­nummer zu Penny Mobil oder ja!mobil mitbringen, bekommen weitere 10 Euro als Bonus. Diese Aktion läuft noch bis zum 31. März und ist unab­hängig vom gewählten Tarif.

