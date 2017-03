Penny Mobil und ja!mobil senken Preis für Smartphone-Tarif

Tarif-Aktion bei Penny Mobil und ja!mobil Die Prepaid-Discounter Penny Mobil und ja!mobil haben im Rahmen einer Aktion die monatliche Grundgebühr für ihren Tarif Smart Basic gesenkt. Darüber informieren, die Anbieter, deren Kunden im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom telefonieren, simsen und surfen, auf ihrer Webseite.

Der Tarif Smart Basic wurde um monatlich einen Euro im Preis gesenkt. Das heißt, das Preismodell ist im Rahmen der Aktion für 4,99 Euro im Monat anstelle der sonst üblichen 5,99 Euro erhältlich. Die Inklusivleistungen des Tarifs, der wie alle Angebote von Penny Mobil und ja!mobil technisch von congstar betreut wird, bleiben unverändert.

Die Kunden bekommen je Abrechnungszeitraum 100 Inklusivminuten, die sich für Anrufe in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze nutzen lassen. Ebenfalls inklusive ist eine Flatrate für die mobile Internet-Nutzung mit 300 MB ungedrosseltem Datenvolumen pro Monat. Optional ist eine Option mit 50 SMS zum Preis von 1 Euro erhältlich.

Bis zu 7 MBit/s über UMTS

Für den Internet-Zugang stehen EDGE und HSPA im Telekom-Netz zur Verfügung. Dabei beträgt die maximale Datengeschwindigkeit 7 MBit/s im Downstream. Es fehlt nach wie vor der LTE-Zugang, so dass vor allem in ländlichen Regionen oft nur EDGE-Performance verfügbar ist, weil das UMTS-Netz des Bonner Telekommunikationsdienstleisters dort nie ausgebaut wurde.

Nach Verbrauch der Inklusivleistungen berechnen Penny Mobil und ja!mobil 9 Cent pro Gesprächsminute und SMS in alle deutschen Netze. Der Internet-Zugang wird auf maximal 64 kBit/s gedrosselt. Extra-Kosten - etwa durch eine Datenautomatik - fallen nicht an und anders als bei vielen anderen Prepaid-Tarifen erfolgen die Abrechnungen weiterhin im 30-Tage-Rhythmus anstelle des Vier-Wochen-Takts.

Wer sich für den Tarif interessiert, sollte schnell handeln. Die Aktion läuft nach aktuellem Stand nur bis zum 15. März. Bis Mittwochabend muss die SIM-Karte also nicht nur gekauft und aktiviert sein. Auch der Smart-Basic-Tarif muss aktiviert sein. Sollte die Aktion nicht verlängert werden, so werden ab 16. März wieder 5,99 Euro pro Monat für den Smart-Basic-Tarif berechnet. Ebenfalls interessant für die Kunden von Penny Mobil und ja!mobil: Die volumenbasierte Internet-Abrechnung wird eingestellt. Details dazu finden Sie in einer eigenen Meldung.