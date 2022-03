Aktion bei Penny Mobil

Quelle: pennymobil.de Penny Mobil hat eine neue Aktion gestartet, mit der Neukunden einen Bonus für den Einstieg beim Prepaid-Discounter bekommen können. Kunden, die sich bis zum 27. März für einen der drei Akti­onsta­rife entscheiden, erhalten doppeltes Start­gut­haben. Voraus­set­zung neben der Akti­vie­rung von SIM-Karte und Tarif ist der Versand einer kosten­losen SMS mit dem Kenn­wort "Penny" an die netz­interne Rufnummer 22011.

Das Angebot gilt für die Tarife Prepaid Smart, Smart Plus und Smart Max, die sich an Smart­phone-Besitzer richten. Nach dem Versand der SMS zur Teil­nahme an der Aktion erhalten die Kunden nach Angaben auf der Webseite des Discoun­ters eben­falls per SMS eine Bestä­tigung. Inner­halb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestä­tigung sollen die Kunden das zusätz­liche Guthaben auf ihrer Prepaid­karte erhalten.

Das sind die Akti­onsta­rife

Aktion bei Penny Mobil

Quelle: pennymobil.de Penny Mobil wird tech­nisch von cong­star reali­siert. Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom. Der Tarif Prepaid Smart bietet für 7,99 Euro in vier Wochen eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze sowie 3 GB unge­dross­seltes Daten­volumen. Das Start­gut­haben wird im Rahmen der Aktion von 10 Euro auf 20 Euro verdop­pelt.

Der Prepaid Smart Plus Tarif schlägt mit 12,99 Euro in vier Wochen zu Buche. Kunden bekommen neben einer Alle-Netze-Flat­rate für Sprache und Text 6 GB High­speed-Surf­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Regulär bekommen die Nutzer 13 Euro Start­gut­haben. Im Rahmen der Aktion sind es 26 Euro.

Kunden, die sich für den Tarif Prepaid Smart Max entscheiden, zahlen 19,99 Euro in vier Wochen. im Preis enthalten sind neben der Allnet-Flat für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen jeweils 12 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen. Norma­ler­weise bekommen die Kunden 20 Euro Start­gut­haben. Im Rahmen der Aktion sind es 40 Euro.

Bonus für Rufnum­mern­mit­nahme

Noch bis zum 31. März belohnt Penny Mobil die Mitnahme einer bestehenden Handy­nummer zum Discounter mit einem Wech­sel­bonus über 10 Euro. Beim bishe­rigen Anbieter fallen für die Umstel­lung keine Gebühren an. Tipps und weitere Hinweise zum Thema Rufnum­mern­por­tie­rung haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.