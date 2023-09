Telekom-Netz: 60 GB Extra-Daten bei Penny Mobil

Penny Mobil startet am kommenden Montag eine Aktion, um weitere Kunden für seine Prepaid-Tarife im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom zu gewinnen. Inter­essenten haben die Möglich­keit, insge­samt 60 GB zusätz­liches Daten­volumen für die mobile Internet-Nutzung zu bekommen. Kunden von Penny Mobil haben Zugang zum GSM- und LTE-Netz. Der 5G-Zugang ist nicht möglich. Penny Mobil kündigt neue Aktionen an

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Wer vom Daten-Bonus bei Penny Mobil profi­tieren möchte, muss die SIM-Karte im Zeit­raum vom 25. September bis 15. Oktober akti­vieren. Das Angebot gilt für die Tarife Basic, Smart, Smart Plus und Smart Max. Das Extra-Daten­volumen wird in zwölf Pakete mit jeweils 5 GB aufge­teilt. Im ersten Jahr nach Akti­vie­rung der SIM-Karte wird jeden Monat eines dieser Gratis-Pakete akti­viert.

Star­terset zum halben Preis

Im Rahmen einer zweiten Aktion haben Inter­essenten die Möglich­keit, die Star­ter­sets für die Tarife von Penny Mobil zum halben Preis zu bekommen. Die SIM-Karte kostet dann 4,98 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,95 Euro. Dieses Angebot gilt vom 25. September bis 1. Oktober sowie vom 9. bis 15. Oktober.

Das Angebot für die vergüns­tigten Star­ter­sets gilt sowohl online als auch beim Kauf in den Penny-Märkten. Von der Aktion ausge­nommen ist das Sechs-Monats-Paket, bei dem im Kauf­preis von 29,99 Euro auch schon die Nutzung im ersten halben Jahr nach Akti­vie­rung der SIM-Karte inklu­sive ist. Nach­teil bei Penny Mobil: Die Tarife sind nach wie vor nur mit physi­scher SIM-Karte, nicht aber in Verbin­dung mit eSIM-Profilen zu bekommen.

Weiterer Bonus für Rufnum­mern­mit­nahme

Eine weitere Gutschrift können Kunden bekommen, die ihre bestehende Handy­nummer zu Penny Mobil mitbringen. Bei erfolg­rei­cher Rufnum­mern­por­tie­rung wird dem Prepaid-Guthaben ein Bonus von 10 Euro hinzu­gefügt. Wer von dieser Aktion profi­tieren möchte, muss die Rufnum­mern­mit­nahme bis zum 30. September bean­tragen.

Anders als früher darf der frühere Provider für die Rufnum­mern­por­tie­rung keine Gebühren mehr erheben. Tipps und Hinweise zur Mitnahme der Tele­fon­nummer zu einem anderen Provider haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.