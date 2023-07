Neukunden-Aktion bei Penny Mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Ab sofort und bis zum 16. Juli ist der Einstieg bei Penny Mobil wieder zu Sonder­kon­ditionen möglich. Zum einen erhalten Kunden 70 Prozent Rabatt auf die Star­ter­seits. Zum anderen bekommen Inter­essenten im Rahmen der Aktion insge­samt 60 GB zusätz­liches Daten­volumen. Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom.

Die Star­ter­sets kosten im Rahmen der Aktion 2,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,95 Euro. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Tarif der Kunde wählt. Ausge­nommen ist aller­dings das Sechs-Monats-Paket des Disco­unters. Auf seiner Webseite weist Penny Mobil außerdem darauf hin, dass die "Abgabe nur in haus­halts­übli­chen" Mengen erfolgt.

Sechsmal 10 GB Extra-Daten­volumen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Wer seine neue Prepaid­karte von Penny Mobil im Akti­ons­zeit­raum nicht nur kauft, sondern auch akti­viert, erhält bei Wahl der Tarife Basic, Smart, Smart Plus oder Smart Max zudem insge­samt 60 GB zusätz­liches Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Dieses wird in Form von sechs Daten­pässen bereit­gestellt, die jeweils 31 Tage lang gültig sind. Abseits dessen werden die Tarife von Penny Mobil weiterhin im Vier-Wochen-Takt abge­rechnet.

Prepaid Basic kostet 4,99 Euro in vier Wochen und bietet regulär 1 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Dazu kommen 100 Frei­minuten in alle Netze. Prepaid Smart schlägt mit 7,99 Euro in vier Wochen zu Buche und die Kunden bekommen eine Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS sowie 3 GB Daten­volumen.

Auch die beiden höher­wer­tigen Tarife beinhalten unbe­grenzte Tele­fonate und Kurz­mit­tei­lungen in alle Netze. Dazu kommen im Smart Prepaid Smart Plus für 12,99 Euro in vier Wochen 6 GB Daten­volumen. Der Prepaid Smart Max kostet jeweils 19,99 Euro und in jedem Abrech­nungs­zeit­raum stehen 12 GB Daten­volumen zur Verfü­gung. Die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt in allen Tarifen 25 MBit/s.

Künftig mehr Daten­volumen dauer­haft?

Nachdem Aldi Talk und Lidl Connect ihren Kunden mitt­ler­weile bis zu 16 GB Daten­volumen in jeden Abrech­nungs­zeit­raum anbieten, wäre auch bei Penny Mobil eine Anpas­sung denkbar, die dauer­haft greift und von der - anders als bei der aktu­ellen Aktion - auch Bestands­kunden profi­tieren. Ange­kün­digt wurde eine solche Aufwer­tung bislang aber nicht.

Wenn Sie sich für einen neuen Handy­tarif inter­essieren, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich.