Telekom-Netz: Penny-Mobil-Starterset mit 70 Prozent Rabatt

Penny Mobil hat eine weitere Aktion gestartet, mit der Inter­essenten die Möglich­keit haben, vergleichs­weise günstig an eine SIM-Karte des Prepaid-Discoun­ters zu bekommen. Wer sich noch bis zum kommenden Samstag, den 12. November, ein Star­terset von Penny Mobil zulegt, bekommt dieses mit einem Rabatt von 70 Prozent gegen­über den Stan­dard­kon­ditionen.

Anstelle der sonst übli­chen 9,95 Euro schlägt der Kauf der SIM-Karte im Rahmen der Aktion mit 2,99 Euro zu Buche. Dabei spielt es keine Rolle, für welchen Tarif mit Abrech­nung im vier­wöchigen Rhythmus sich der Kunde entscheidet. Das Halb­jahres-Paket des Mobil­funk-Discoun­ters ist von der Aktion ausge­schlossen. Für die Aktion ist es uner­heb­lich, ob das Start­paket in einem der Penny-Märkte oder online gekauft wird.

Diese Tarife stehen zur Auswahl

Neukunden-Aktion bei Penny Mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Kunden, die sich für den Tarif Penny Mobil Prepaid Basic entscheiden, erhalten 7,50 Euro Start­gut­haben. Für 4,99 Euro in vier Wochen sind in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 GB Daten­volumen sowie 100 Gesprächs­minuten in alle Netze inklu­sive. Prepaid Smart kostet 7,99 Euro in vier Wochen, und die Kunden bekommen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 3 GB Daten­volumen sowie eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS. Inklu­sive sind zudem 10 Euro Start­gut­haben.

Prepaid Smart Plus bietet für 12,99 Euro in vier Wochen eine Allnet-Flat und 6 GB Daten­volumen. Das Start­gut­haben beträgt 13 Euro. Im Prepaid Smart Max bekommen Kunden 20 Euro Start­gut­haben. Der Tarif kostet 19,99 Euro in vier Wochen und bietet eine Allnet-Flat mit 12 GB High­speed-Volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Eben­falls noch im Angebot ist der grund­gebühr­freie 9-Cent-Tarif. Hier sind 5 Euro Start­gut­haben inklu­sive. Für Note­book- und Tablet-Nutzer gibt es noch den Prepaid Data Preis­plan für 14,99 Euro in vier Wochen. Dieser bietet 5,5 GB Inklu­siv­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. 15 Euro Start­gut­haben werden auto­matisch einge­räumt.

Anschluss im Telekom-Netz

Penny Mobil reali­siert seine Mobil­funk­anschlüsse im Netz der Deut­schen Telekom. Tech­nisch reali­siert wird das Angebot von cong­star. Kunden haben Zugriff auf das GSM- und LTE-Netz. Die 5G-Nutzung ist hingegen nicht möglich. In den Smart­phone-Tarifen beträgt die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit 25 MBit/s, im Data-Tarif sind bis zu 32 MBit/s möglich.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­ver­trag oder einer Prepaid­karte sind, werfen Sie doch mal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Damit können Sie Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommen.