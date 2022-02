Telekom-Netz: Dreimal 10 GB extra bei Penny Mobil

Daten-Aktion bei Penny Mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Penny Mobil startet am kommenden Montag, den 21. Februar, mit einer neuen Aktion. Insge­samt 30 GB zusätz­liches Daten­volumen sollen neue Kunden für die Prepaid-Tarife anlo­cken. Penny Mobil wird tech­nisch von cong­star betreut. Die Nutzer tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Deut­schen Telekom.

Kunden, die im Akti­ons­zeit­raum vom 21. bis 27. Februar einen der Penny-Mobil-Prepaid­tarife Smart, Smart Plus oder Smart Max akti­vieren, erhalten im Rahmen der Aktion drei kosten­lose Daten­pässe als Bonus. Jeder dieser Daten­pässe bietet 10 GB Surf-Volumen für den mobilen Internet-Zugang über EDGE und LTE.

Nach der Akti­vie­rung ist der jewei­lige Daten­pass für maximal 31 Tage gültig - unab­hängig davon, dass Penny Mobil ansonsten seine Tarife in Vier-Wochen-Zeit­fens­tern (jeweils 28 Tage) abrechnet. Nach der Akti­vie­rung wird das Bonus-Surf­volumen bevor­zugt verwendet. Nach dem Verbrauch surft der Kunde wieder über die Inklu­siv­leis­tung seines Tarifs.

Das sind die Smart-Tarife von Penny Mobil

Daten-Aktion bei Penny Mobil

Screenshot: teltarif.de, Quelle: pennymobil.de Die Prepaid-Smart-Tarife von Penny Mobil bieten eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Sie unter­scheiden sich demnach durch das enthal­tene High­speed-Daten­volumen. Prepaid Smart kostet 7,99 Euro in vier Wochen und bietet abseits der Aktion 3 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Kunden, die sich für den Tarif Prepaid Smart Plus entscheiden, bekommen für 12,99 Euro in vier Wochen neben der Alle-Netze-Flat­rate 6 GB unge­dros­seltes Surf­volumen in jedem 28-Tage-Abrech­nungs­zeitrum. Im Prepaid-Smart-Max-Tarif erhöht sich das Inklu­siv­volumen je Abrech­nungs­zeit­raum auf 12 GB.

Die Kunden des Prepaid-Discoun­ters surfen mit maximal 25 MBit/s im Down­stream über LTE. Tele­fonate sind auch über VoLTE und WiFi Calling möglich. Darüber hinaus können die Tarife auch im Ausland genutzt werden. Wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen, fallen in den EU- und EWR-Staaten keine Extra-Kosten an. Neben den Penny-Märkten sind die Star­ter­sets auch online erhält­lich.

Wenn Sie sich für einen neuen Mobil­funk­ver­trag oder eine Prepaid­karte inter­essieren, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Hier können Sie ein Angebot ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspricht.