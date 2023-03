Penny Mobil: 12 Mal 5 GB Datenvolumen zusätzlich

Aktion bei Penny Mobil

Bild: pennymobil.de "Wechsle zu uns und erhalte einmalig 50 oder 100 GB Daten­volumen": In der Vergan­gen­heit warben Prepaid-Provider oft mit derar­tigen Aktionen - doch beim näheren Hinsehen bemerkte der Inter­essent dann: Ich muss die 50 oder 100 GB Zusatz-Daten­volumen inner­halb der ersten vier Wochen verbrau­chen, anschlie­ßend verfällt der Rest. Nicht zu Unrecht gab es bei derar­tigen Aktionen oft Kritik an dem mögli­cher­weise gar nicht komplett nutz­baren "Pseudo-Geschenk".

Der im LTE-Netz der Telekom ange­sie­delte Provider Penny Mobil hat sich die Kritik offenbar zu Herzen genommen und startet nun eine andere Art von Aktion, bei der der Neukunde eine deut­lich realis­tischere Möglich­keit erhält, das Bonus-Daten­volumen auch wirk­lich verbrau­chen zu können.

Insge­samt 60 GB Extra-Daten

Bild: pennymobil.de Gene­rell erhalten die Neukunden von Penny Mobil im Zeit­raum vom 3. April bis zum 7. Mai insge­samt 60 GB Extra-Daten, aller­dings nicht auf einen Schlag, sondern verteilt auf 12 Pakete zu je 5 GB, die in den ersten 12 Vier-Wochen-Zeit­räumen zusätz­lich gewährt werden.

Im genannten Zeit­raum muss ein Tarif Basic, Smart, Smart Plus oder Smart Max von Penny Mobil auf einer neu erwor­benen SIM-Karte akti­viert werden. In den ersten 12 Abrech­nungs­zeit­räumen gibts beim Prepaid Basic dann 6 GB statt 1 GB Daten­volumen inklu­sive LTE 25 sowie 100 Minuten in alle deut­schen Netze für 4,99 Euro pro vier Wochen. Beim Prepaid Smart sind es 8 GB statt 3 GB sowie eine Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze für 7,99 Euro je vier Wochen.

11 GB statt 6 GB bietet der Prepaid Smart Plus für 12,99 Euro alle vier Wochen, während es beim Prepaid Smart Max 17 GB statt 12 GB für 19,99 Euro je vier Wochen sind. Ab dem jeweils 13. Abrech­nungs­zeit­raum wird wieder das tarif­liche Daten­volumen gewährt.

30 Euro Bonus bei Mitbringen der Rufnummer

Zusätz­lich zum Daten-Bonus gewährt Penny Mobil bei Akti­vie­rung einer SIM-Karte im Akti­ons­zeit­raum einen einma­ligen Bonus von 30 Euro beim Mitbringen der Rufnummer. Für den 30-Euro-Bonus müssen Neukunden in dem genannten Zeit­raum einen Tarif buchen, diesen akti­vieren und die Rufnum­mern­mit­nahme zu Penny Mobil erfolg­reich bean­tragen. Im Anschluss wird der Betrag in Höhe von 30 Euro dem Kunden­konto gutge­schrieben. Die Aktion gilt für alle Tarife von Penny Mobil.

