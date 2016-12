Pebble stellt Smartwatch-Verkauf ab sofort ein

Pebble stellt Smafrtwatch-Verkauf ein Vor einigen Tagen war es noch ein Gerücht, jetzt hat Pebble offiziell die Übernahme des Startups durch Fitbit bestätigt. Der Verkauf der Smartwatches über den Online-Shop des Herstellers wurde umgehend eingestellt, denn Hardware wird es von Pebble künftig nicht mehr geben.

Fitbit ist lediglich an einem Teil der Belegschaft und an der Software interessiert, um so die eigenen Fitness-Armbänder zu verbessern. Klassische Smartwatches gibt es von Fitbit dagegen nicht und derzeit sieht es auch nicht danach aus, dass das Unternehmen solche Produkte in Zukunft herstellen wird.

Pebble war Pionier auf dem Smartwatch-Markt. Die Uhren zeichneten sich durch eine lange Akkulaufzeit und durch die offizielle Unterstützung von Android und iOS aus. Inoffizielle Apps machten die Handy-Uhren auch mit Windows Phone und Blackberry 10 kompatibel. Der Hersteller konnte seinen Technik-Vorsprung allerdings nicht in Marktanteile umsetzen. Heute werden Smartwatches vor allem von Apple und Samsung verkauft, während auch Hersteller wie Lenovo (Motorola) neue Modelle vorerst nicht planen.

Dienst funktioniert vorerst weiter

Bestandskunden gab Pebble in einem Blogbeitrag die Information mit auf den Weg, dass die Smartwatches wie gewohnt weiter funktionieren. Für die Zukunft schließt das Unternehmen aber Einschränkungen bei den Diensten nicht aus. So erscheint beispielsweise die Weiterentwicklung der Software zur Nutzung der Handy-Uhren unwahrscheinlich.

Geplante und schon im Frühjahr angekündigte Gadgets werden nun gar nicht erst produziert. Interessenten, die sich über Kickstarter bereits an der Finanzierung beteiligt und eine Bestellung aufgegeben haben, bekommen ihr Geld zurück. Auch noch nicht ausgelieferte Bestellungen will der Hersteller stornieren. Zudem werden noch in Auslieferung befindliche Uhren bei Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.

Pebble stellt darüber hinaus die Garantieleistungen für seine Smartwatches ein. Zubehör wie Ladekabel und Armbänder soll es über Händler vorerst noch geben. Bei Anbietern wie Amazon sind derzeit auch noch die Uhren selbst verfügbar, wobei sich der Kauf kaum lohnen dürfte, zumal es unsicher ist, wie lange Fitbit die Plattform noch am Leben hält, so dass die Geräte funktionstüchtig sind.