Pearl: Neues Internet-Tischradio mit CD-Player

Neues Internet-Tischradio von Pearl Mit dem VR-Radio IRS-680 erwei­tert Versand­händler Pearl die Palette seiner WLAN-Inter­netra­dios. Das neue Stereo-Tisch­radio kann jedoch noch einiges mehr. Über den WLAN-Router gibt es Tausende Radio­stationen und Podcasts aus dem Netz, darüber hinaus bietet das Modell terres­trischen Radio-Empfang, entweder ganz klas­sisch über UKW (mit RDS) oder moderner über das Digi­talradio DAB/DAB+.

Das Inter­netradio greift auf das Portal von MediaU zu und bietet eine Sortie­rung nach den Top 20-Radio­stationen oder alter­nativ nach Land, Genre oder selbst zusam­menge­stellten Favo­riten. An frei beleg­bare Sender­spei­chern gibt es 250 für Webradio sowie je 20 für DAB/DAB+ und UKW.

Diverse Musik­strea­ming-Möglich­keiten

Darüber hinaus bietet das Modell diverse Möglich­keiten zum Musik­hören an. Da wäre zum einen - ganz klas­sisch - der CD-Player, der auch MP3-CDs abspielt. Dank DLNA und UPnP ist Strea­ming auch im Heim­netz­werk möglich. So können Tracks vom PC oder einer NAS auf dem IRS-680 gestreamt werden. Eine dritte Strea­ming-Möglich­keit besteht durch eine Verbin­dung per Blue­tooth 3.0 mit dem Smart­phone, Tablet oder anderen Blue­tooth-fähigen Audio­geräten.

Das TFT-Farb­display (Größe 6,1 cm / 2,4") besitzt eine dimm­bare Beleuch­tung und zeigt Sender­namen, Titel­infor­mationen, Slide­shows, die Uhrzeit, das Datum, eine Wetter­prognose und mehr an. Weitere Features des Tisch­radios sind ein frei wähl­barer Schlaf-Timer und ein Ener­giespar­modus (auto­mati­sche Abschal­tung bei Nicht­gebrauch nach 5, 15 oder 30 Minuten) sowie ein Radio­wecker mit zwei Weck­zeiten inklu­sive Schlummer-Funk­tion (erneutes Wecken zwischen 15 und 180 Minuten).

Equa­lizer für persön­liche Klang­farben

Der einge­baute Equa­lizer liefert acht Klang­farben (Normal, Mittig, Jazz, Rock, Sound­track, Klassik, Pop oder Nach­richten). Für den Radio­empfang dient eine inte­grierte Tele­skop-Antenne mit Kipp-Gelenk. Leider hat der Hersteller keinen externen Anten­nenein­gang, etwa zum Anschluss einer besseren Zimmer- oder Dach­antenne vorge­sehen.

An Anschlüssen bietet das Radio AUX-In für externe Geräte sowie einen Kopf­hörer-Ausgang (3,5-mm-Klinke). Die einge­bauten Stereo-Laut­spre­cher liefern 2 mal 10 Watt Leis­tung (RMS) sowie eine Musik-Spit­zenleis­tung von 40 Watt.

Pearl verkauft das VR-Radio IRS-680 im schwarzen Holz­gehäuse zum Preis von rund 130 Euro.

