Smart-Ring: Pearl newgen-medicals im Alltagstest

Der schlaue Finger­schmuck newgen medi­cals Fitness Tracker Ring aus dem Hause Pearl hat uns in den vergan­genen Wochen im Alltag begleitet. Die noch recht junge Kate­gorie der Smart-Ringe versteht sich als Alter­native zu cleveren Fitnes­sarm­bän­dern. So lässt sich mit dem Import-Wearable des Online­händ­lers unter anderem die Herz­fre­quenz, der Blut­sauer­stoff und die Tempe­ratur des Trägers proto­kol­lieren.

Außerdem zeichnet das Zubehör zurück­gelegte Distanzen auf. Ein nettes Gimmick ist die berüh­rungs­emp­find­liche Ober­fläche. Was das Acces­soire taugt, lesen Sie in diesem Erfah­rungs­bericht.

Pearl wird zum Herrn der Ringe

Der Pearl-Smart-Ring in voller Pracht

Bild: Andre Reinhardt Ende November berich­teten wir erst­mals über den Smart-Ring des Inter­net­shops. Es handelt sich dabei um ein Import­gerät, hinter dem sich der Aizo Ring verbirgt. Dies erkennt man umge­hend bei der zu instal­lie­renden Handy-App. Der newgen medi­cals Fitness Tracker Ring arbeitet sowohl mit Android-Smart­phones als auch mit iPhones zusammen. Aus Neugier auf diese neuar­tige Produkt­kate­gorie ließen wir uns ein Test­exem­plar zukommen. Das Produkt ist in mehreren Größen erhält­lich und schlägt stets mit 129,90 Euro zu Buche. Schickes, aber recht dickes Wearable

Bild: Andre Reinhardt Der Erst­ein­druck des Smart-Rings war durchaus positiv. Außen findet Keramik Verwen­dung, innen Edel­stahl. Die Mate­rialen vermit­teln einen hoch­wer­tigen und robusten Eindruck. Gemäß 5 ATM ist das Zubehör wasser­dicht. In der Tat machten ihm weder Regen noch Hände­waschen oder Dusch­vor­gänge etwas aus.

Der Trage­kom­fort ist hoch, die innen liegenden Sensoren sind glatt und haben keine scharfen Kanten. Aufge­laden wird der newgen medi­cals-Ring mit der mitge­lie­ferten Lade­sta­tion. An dieser haftet das Gerät magne­tisch.

