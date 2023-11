Pearl: Smart-Ring mit vielen nützlichen Funktionen

Der Shop Pearl hat nun einen Smart-Ring im Angebot. Das Wearable stammt von der Eigen­marke Newgen Medi­cals. Für den schlauen Finger­schmuck möchte der baden-würt­tem­ber­gische Versand­handel 129,99 Euro haben. Die Ausstat­tung liest sich ordent­lich. Pearls Smart-Ring misst die Herz­fre­quenz, den Blut­sauer­stoff und die Körper­tem­peratur. Analy­sedaten für Fitness und Schlaf werden eben­falls erhoben. Das viel­sei­tige Wearable unter­stützt Android und iOS. Mit der berüh­rungs­emp­find­lichen Ober­fläche lassen sich Multi­media-Apps, Kamera und Power­point steuern. Zudem ist eine SOS-Funk­tion inte­griert.

Pearl offe­riert ab sofort einen Smart-Ring

Der Pearl-Smart-Ring in voller Pracht

Pearl Während Uhren, Fitnes­sarm­bänder und Kopf­hörer im Bereich der cleveren Weara­bles seit vielen Jahren erprobt sind, stecken schlaue Ringe noch in den Kinder­schuhen. Mitt­ler­weile werden die Schmuck­stücke preis­lich attrak­tiver. So wagt sich nun auch die in Buggingen resi­die­rende Firma Pearl an ein solches Gerät. Einen grif­figen Produkt­namen konnte der Online- und Kata­log­händler nicht aus dem Ärmel schüt­teln. Auf der Inter­net­seite wird das Acces­soire als „newgen medi­cals Fitness Tracker Ring“ beworben. Den von 299,90 Euro auf 129,99 Euro redu­zierten Preis lassen wir unkom­men­tiert.

Jeden­falls handelt es sich um einen Smart-Ring der erschwing­lichen Sorte. Außen besteht das Gerät aus Keramik, innen aus Edel­stahl. Eine perma­nente Über­wachung der Tempe­ratur ist gegeben. Der Blut­sauer­stoff wird alle zwei Stunden, die Herz­fre­quenz inner­halb von zehn bis 30 Minuten analy­siert. Neben den eingangs erwähnten Features sind auch ein Schritt­zähler und eine Berech­nung des Kalo­rien­ver­brauchs an Bord. Gemäß 5 ATM soll der Smart-Ring Regen­schauer, Schwimmen und Hände­waschen über­stehen.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zum Pearl-Smart-Ring

Das Gerät ist sowohl mit Android als auch mit iOS kompa­tibel. Entspre­chende Apps stehen zur Verfü­gung. Pearl gibt eine Akku­lauf­zeit von bis zu sechs Tagen und eine Standby-Zeit von 25 Tagen an. Die Akku­kapa­zität beträgt 20 mAh. Prak­tisch ist der inte­grierte Spei­cher, der Daten bis zu einer Woche ohne Synchro­nisa­tion bereit­halten kann. Eine USB-Lade­sta­tion ist dabei, ein USB-A-Netz­teil hingegen nicht. Den Smart-Ring gibt es in verschie­denen Größen. Der Preis ist bei allen Größen iden­tisch. Im Notfall lassen sich über die SOS-Funk­tion bis zu drei Kontakte anrufen und die GPS-Daten versenden.

