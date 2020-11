Bei Pearl: DAB+-Digitalradio mit Bluetooth und Farbdisplay

Das DOR-225 bei Pearl

Foto: Pearl Beim Versand­händler Pearl gibt es aktuell das Digi­tal­radio DOR-225 zum Schnäpp­chen-Preis von nur 32 Euro. Es handelt sich bei dem Modell um ein kleines Mono-Tisch­radio, das Radio­emp­fang über UKW und DAB/DAB+ bietet.

Mehr Sender­spei­cher für UKW

Das DOR-225 bei Pearl

Foto: Pearl 30 Sender­spei­cher sind vorhanden: 10 für digi­tale DAB/DAB+- und 20 für analoge UKW-Sender. Das ist aller­dings etwas weniger klug durch­dacht, denn über DAB+ ist das Angebot in den meisten Regionen größer als über UKW, inso­fern wäre es umge­kehrt besser gewesen.

Ein Plus ist das beleuch­tete LCD-Farb­dis­play mit 2,4 Zoll Diago­nale: Es zeigt Slide­shows, Bilder, Sender­infos, Datum und Uhrzeit an.

Ferner ist das Radio ein Blue­tooth-Speaker: Nutzer können ihre Lieb­lings-Songs kabellos per Musik-Strea­ming vom Smart­phone oder Tablet-PC über­tragen. Dank Blue­tooth 5 ist bis zu 40 Metern Reich­weite im Freien möglich. Geräte ohne Blue­tooth-Unter­stüt­zung können per Klin­ken­kabel (AUX-in) an das DOR-225 ange­schlossen werden.

Weck­zeiten und Timer

Die Ener­gie­ver­sor­gung erfolgt wahl­weise mit dem mitge­lie­ferten Netz­teil oder über handels­übliche Batte­rien. Ferner dient das Digi­tal­radio als Radio­wecker mit zwei Weck­zeiten. Die Benutzer können frei wählen, ob sie per Summer, DAB- oder UKW-Radio aus dem Schlaf geholt werden möchten. Auch ein Ausschalt-Timer ist vorhanden. Dieser lässt sich wahl­weise auf 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten einstellen. Die Ausgangs­leis­tung beträgt 2 Watt (RMS), die Spit­zen­leis­tung 8 Watt.

Die Maße betragen 17,5 mal 11 mal 5 cm, das Gewicht 355 Gramm. Damit eignet sich das Radio auch als porta­bles Gerät für unter­wegs und für Reisen.

Viele Features und güns­tiger Preis

Unser Eindruck: Das Digi­tal­radio DOR-225 hat für den güns­tigen Preis einiges zu bieten, Blue­tooth oder Farb­dis­play sind in dieser Klasse eine Selten­heit.

Wer an etwas höher­prei­sigem inter­essiert ist: Zuletzt hatten wir Digi­tal­radio-Modelle von Loewe vorge­stellt, die Anfang 2021 in den Handel kommen.