PEAQ Portable TV: 32 Zoll Smart-TV zum Mitnehmen (Update: verfügbar)

Mit dem PEAQ Portable TV steht ein mobiles Smart-TV der Eigen­marke von MediaMarkt und Saturn vor der Tür. Ein Teaser-Video wurde bereits als Appe­tit­anreger veröf­fent­licht. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Fern­seher mit 32-Zoll-Display und inte­griertem Akku. Der Hersteller verspricht eine Lauf­zeit ohne Steck­dose von bis zu vier Stunden. Haupt­säch­lich ist das Smart-TV für Medi­enkonsum über das Internet per WLAN ange­dacht. Dies­bezüg­lich profi­tiert das Produkt vom Betriebs­system Google TV. Zum Preis und der Verfüg­bar­keit hat sich Media-Saturn noch nicht geäu­ßert .

Trag­bare Glotze von PEAQ naht

So sieht das PEAQ Portable TV aus

Media-Saturn Seit mehr als einem Jahr­zehnt bieten MediaMarkt und Saturn schon Endge­räte unter dem eigen Waren­zei­chen PEAQ an. Dazu zählen auch schlaue Fern­seher. Das PEAQ Portable TV ist eine unkon­ven­tio­nelle Vari­ante. Schließ­lich ist es ein Produkt, das auch ohne Anschluss an die Steck­dose funk­tio­niert. Möglich macht es ein verbauter Akku unbe­kannter Größe. Bis zu vier Stunden Bewegt­bilder soll der Fern­seher anzeigen können. Um den Höchst­wert zu errei­chen, muss man vermut­lich eine nied­rige Hellig­keit nutzen. Mit einem Gewicht von 5 kg fällt das PEAQ Portable TV nicht allzu schwer aus.

Update: MediaMarkt und Saturn bieten das Produkt inzwi­schen an. Ende des Updates. Ein nicht gelis­tetes Video des Kanals sickerte vorab durch und hatte den Fern­seher enthüllt. Das Gerät läuft mit Google TV und hat unter anderem Chro­mecast, YouTube und YouTube Music an Bord. Außerdem lassen sich Apps wie Prime Video, Disney+, Apple TV+ und Spotify beziehen. Via USB können externe Geräte verbunden werden. Zu den weiteren Anschlüssen ist bisher nichts bekannt. Auf Wunsch ist das PEAQ Portable TV per Sprache bedienbar.

Einsatz­zwecke für den mobilen Fern­seher

Media Markt und Saturn veran­schau­lichen in ihrem knapp einmi­nütigen Clip poten­zielle Einsatz­zwecke des Produkts. So findet das Smart-TV unter anderem beim Camping, in einem Baum­haus, in der Umklei­deka­bine eines Sport­ver­eins, auf einer Party oder auf dem Rand einer Bade­wanne Verwen­dung. Wobei wir von letz­terer Lösung abraten würden, da das PEAQ Portable TV wahr­schein­lich nicht wasser­dicht ist. Prak­tisch mutet die an der Rück­seite inte­grierte Halte­rung für die Fern­bedie­nung an.

